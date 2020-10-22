‘Türkiye tarımsal sanayide global marka olacak’

TÜRKIYE'NIN en büyük un üreticisi ve ihracatçısı firmalarından biri olan Ulusoy Un, Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 50. Yıl Tesisi'nin 600 ton/gün buğday işleme kapasiteli ikinci bölümünü tamamlayarak üretim kapasitesini 2.100 ton/güne çıkardı. Geçtiğimiz yıla göre üretimini 2 kat arttıran şirket, 2021'in son çeyreğinde tesisin üçüncü bölümünü de tamamlayarak 100. yıl hedeflerine bir adım daha yaklaşmış olacak. 2019'u 3 milyar 52 milyon konsolide ciroyla kapatan ve son 10 yılda yüzde 30'luk bir büyüme yakalayan Ulusoy Un, yatırımlarına devam ediyor. Günde 2.100 ton/gün buğday işleme kapasitesine ulaşan Ulusoy Un, 100. yıl dolayısıyla belirlenen dünyanın tarımsal sanayi alanında sayılı markalarından biri olma hedefi için önemli bir adım attı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, "Tesisimizin birinci fazı, Aralık 2019'da devreye girdi. Şimdi de ikinci bölümü üretime sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böylelikle bir önceki yıl 900 ton/gün olan üretim kapasitemiz, şu an itibariyle 2.100 tona yükselmiş oldu ve kapasitemizi tam 2 katına çıkardık. Üretim kapasitemizi ileriye götürecek tesisimiz, son teknoloji olarak tasarlandı ve uygulandı. Hijyen şartlarını en üst noktaya taşıdığımız ve sektörümüz adına örnek gösterilecek tesisimiz, ülkemizin üretim gücüne uzun yıllar hizmet edecek altyapıya sahip" diye konuştu.