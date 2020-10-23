Başkan Erdoğan talimat verdi! Özal’ın memleketine yatırım yağdı

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tamamlanan bazı projelerin açılışını yapmak ve partisinin il kongresine katılmak üzere Pazar günü Malatya'ya yapacağı ziyaret öncesi SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Çalık, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ekim Pazar günü 20'nci kez Malatya'da olacağını, Erdoğan'ın daha önce Başbakan olarak 13 kez, Cumhurbaşkanı olarak da 6 kez Malatya'ya geldiğini söyledi.

BİNLERCE KAYISI ÜRETİCİSİ ERDOĞAN'A DUA EDİYOR

Çalık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla, Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın memleketi Malatya için kamu yatırımlarına her geçen gün bir yenisinin eklendiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Malatya'ya 2020 yılında da adeta yatırım yağdı. Malatya kayısımız ilk defa Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) müdahale alımları kapsamına alındı ve açıklanan alım fiyatları, kayısı sektöründe üretim yapıp, yıllarca piyasa sorunları yaşayan başta 50 bin üretici olmak üzere pek çok kesimi memnun etti. Mahalle mahalle geziyorum tüm üreticilerimiz "Cumhurbaşkanımız için; Allah onu başımızdan eksik etmesin, ayağına taş değmesin, Rabbim onu bütün kötülüklerden muhafaza eylesin onun sayesinde kayısımız para ediyor" şeklinde gönüllerinden dökülen muhabbet dolu dualar ediyorlar. Kayısımızın ihracatında yaşanılan kükürt sorununu çözecek kükürtleme ve kurutma tesisleri Akçadağ, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde kuruldu. Devlet destekli Model Kayısı Fabrikası 2021 yılında hayata geçirilecek" dedi.

BÖLGENİN EN BÜYÜK OSB ARITMA TESİSİ KURULUYOR

Malatya'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) günlük 80 bin metreküp kapasiteli 250 milyon lira yatırımla arıtma tesisinin ihalesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapıldığını ve yüklenici firmayla sözleşmenin de imzalandığını ifade eden Çalık, "Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük ve teknolojik arıtma tesisinin iki yılda tamamlanmasıyla Malatya'nın gelecek 40-50 yılında OSB kaynaklı çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş olacak." dedi.

DOĞU-BATI ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİ RAHATA KAVUŞACAK

Öznur Çalık, Malatya'nın önemli projelerinden 53,5 kilometrelik 493 milyon lira maliyetli Kuzey Çevreyolu'nun 23 kilometresinin bu yıl tamamlanacağını, geri kalan bazı kesimlerde kamulaştırma noktasında yaşanan sorunları da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştüklerini, projenin uzamaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "acele kamulaştırma" kararı çıktığını ifade etti. Çalık, doğu batı trafiğinin şu anda şehir içinden geçtiğini ve ulaşım süresinin 1 saati bulduğunu, Kuzey Çevreyolu'nun tamamlanmasıyla bu sürenin 25 dakikaya düşeceğini belirtti.

2,5 MİLYON YOLCU KAPASİTELİ HAVALİMANI TERMİNAL BİNASI

Öznur Çalık, Malatya Havalimanı'na 2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binasının yapım ihalesinin 2 Kasım'da gerçekleştirileceğini ve iki yılda tamamlanacağını aktararak, "Terminal binasının yanı sıra ısı ve güç merkezi binası, 112 metrekare apron bariyer binası ve kanopisi, havalimanı giriş nizamiye binası ve kanopisi, havalimanı iç bağlantı yolları, otopark, arıtma tesisi ve altyapılarda inşa edilecek." ifadesini kullandı.

100 BİN METREKARELİK YENİ ADALET SARAYI

Malatya'da adliyeyi tek çatıda toplayacak şekilde yeni Adalet Sarayı binası projesinin hazırlandığını belirten Çalık, "Adalet Sarayı binasının yapımı için Yeşiltepe'de Askeri Hastanenin bulunduğu alanda 100 bin metrekarelik tahsis yapıldı ve Adalet Bakanlığımıza yer teslimi gerçekleşti. Yerel mimariye ve Malatya'ya yakışacak özgün bir eser olacak şekilde proje çalışmaları hazırlanıyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ONKOLOJİ HASTANESİ AÇILIŞA HAZIR

Kentte devam eden diğer yatırımlarla ilgili de konuşan Milletvekili Çalık, "43 bin metrekarelik Malatya Millet Bahçesi açılışa hazır hale getiriliyor. İnönü Üniversitesi kampüsünde 31 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan 217 yatak kapasiteli Türkiye'nin en büyük onkoloji hastanesi resmi olarak açılışa hazır. Malatya-Yazıhan-Hekimhan yolu Karakaya Barajı geçişini sağlayan 517 metre uzunluğundaki Tohma köprüsü yılsonunda tamamlanıyor. Elazığ- Malatya arasında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu ve Akdeniz'i birbirine bağlayan yollar üzerinde stratejik konumda bulunan 660 metre uzunluğundaki Yeni Kömürhan Köprüsü 15 Aralık'ta hizmete girecek. Türk Kızılayı yıllardır atıl durumdaki Malatya Vagon Onarım Fabrikası ve arazisini değerlendirerek inşaatı bitmek üzere olan 37 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Barınma Sistemleri Fabrikası kuruyor. Battalgazi ilçemizde 300 yatak kapasiteli ve 2 bloktan oluşan devlet hastanesinin yapımı devam ediyor ve 2021 yılı Haziran ayında tamamlanacak. Maden Tetkik ve Arama kurumumuz Kuluncak ilçesinde yerli otomobilde de kullanılacak nadir toprak elementlerini (NTE) bünyesinde bulunduran ilk kompleks yatak olma özelliğine sahip bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Ziya Paşa'nın güzel bir lafı var, 'eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Biz AK Parti olarak eserlerimizle övünüyoruz, yaptıklarımızla konuşuyoruz" şeklinde konuştu. Çalık, son 18 yılda kentte 25 katrilyonluk devletin yatırımda bulunduğunu sözlerine ekledi.