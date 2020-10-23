Dev projede sona gelindi! İki şehir arası kısalıyor...

TÜRKİYE'NİN TEK VE EN BÜYÜK MİLLİ PARKI "ALTINBEŞİK"

İbradı ilçesindeki ziyaretlerine devam eden Vali Yazıcı, Ürünlü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve İbradı ilçesine 7 km uzaklıkta, Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin en büyük ve tek 'Milli Mağara Parkı' olan Altınbeşik Mağarasını ziyaret etti. Burada tekneyle mağarayı gezen Vali Yazıcı, "Herkesi bu eşsiz doğal güzelliği görmeye davet ediyorum" dedi.



ŞEHİT AİLESİNE VEFA

Her ilçe ziyaretinde, vatanı için canını vermiş kahraman şehitlerimizin ailesini ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Vali Yazıcı, İbradı ilçemizde de Şehit Jandarma Çavuş Bilal Bostanoğlu'nun Baba Ocağını ziyaret ederek Şehidimize Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Devlet olarak her şartta ve durumda ailenin yanlarında olacaklarını belirten Yazıcı, hep birlikte edilen dualardan sonra şehit ailesi ve yakınlarıyla sohbet etti.



DEMİRKAPI TÜNELİ'NDE SON ETAP

İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz'e bağlayan 5 km uzunluğundaki Demirkapı Tüneli'nde incelemelerde bulunan Vali Yazıcı, çalışmaların yapıldığı alanda yetkililerden bilgi aldı.

Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak olan Demirkapı Tünelinin yüzde 80'inin tamamlandığını belirten Vali Yazıcı, " İnşallah 2021 yılının sonlarına doğru tüneli bitirip hizmete açacağız. Devlet olarak her daim halka hizmetteyiz. Hizmet etmeye de devam edeceğiz. Demirkapı Tüneli'nin bölgemize ve Antalya'mıza büyük katkısı olacaktır. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.