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ile ilgili açıklaması: KYK borçlar silinecek mi, borçların faizleri silinecek mi?

ile ilgili haberleri milyonlarca öğrenci tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan’ın talimatıyla pandeminin yaralarını sarmak için bugüne kadarki en kapsamlı yeniden yapılandırma paketi hazırlanıyor. Paketin içerisinde ise KYK borçları da kapsadığı ifade edildi. Milyonlarca öğrenci KYK borçlarının faizlerinin silinip silinmeyeceğini yapılandırma olup olmayacağını merak ediliyordu. Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’tan son dakika açıklaması geldi. Peki, KYK borçlar silinecek mi, borçların faizleri silinecek mi?

Giriş Tarihi: 23.10.2020 23:27 ABONE OL
KYK borçları ile ilgili son dakika açıklaması: KYK borçlar silinecek mi, borçların faizleri silinecek mi?

silinecek mi, ertelenecek mi? soruları son günlerin en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla pandeminin getirdiği olumsuzlukları gidermek için tarihin en büyük yapılandırma paketi hazırlanıyor. Paket içerisinde KYK borçları da bulunuyor. Hal böyle olunca, ', ertelenecek mi?' soruları milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan açıklaması geldi.

KYK borçları ile ilgili son dakika açıklaması: KYK borçlar silinecek mi, borçların faizleri silinecek mi?

KYK BORÇLARI SİLENECEK Mİ, ERTELENECEK Mİ? MEHMET MUŞ'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, beklenen vergi yapılandırması konusunda son durumu anlattı. KYK ve öğrenim borçlarının yapılandırılacağını ifade eden Muş, vergi yapılandırmalarında 18 taksit yapılacağının altını çizdi.

KYK borçları ile ilgili son dakika açıklaması: KYK borçlar silinecek mi, borçların faizleri silinecek mi?

PEŞİN ÖDEME OLURSA FAİZLER DE SİLİNECEK!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un verdiği bilgiye göre, borç yapılandırmasında, gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, tüm idari para cazaları, , hazine alacakları kapsamda olacak. Peşin ödeme yapılırsa faizler silinecek. Yıl sonuna kadar müracaat etmek gerekecek. 18 taksit imkanı getirilecek.

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KYK borçları ile ilgili son dakika açıklaması: KYK borçlar silinecek mi, borçların faizleri silinecek mi?
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