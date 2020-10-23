Merkez’den faize teknik dokunuş

EYLÜL ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizini 2 puan yükselten Merkez Bankası, dün piyasaları şaşırtan bir hamle yaptı. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK, politika faizini yüzde 10.25'te sabit bırakırken, para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe gitti. Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar verdi. Bu kararın etkisiyle geç likidite penceresi faiz oranı yüzde 13.25'ten 14.75'e yükselmiş oldu. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın devam ettiğine dikkat çekildi. Açıklamada, "Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşti. İyileşme sağlanana kadar likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar vermiştir" denildi.