Altın fiyatları son dakika 23 Ekim canlı ve güncel rakamlar: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri… Gün içerisinde binlerce vatandaş son zamanların en çok rağbet gören yatırım aracındaki hareketleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında sert yükselişi ile yatırımcıların gözdesi haline gelen altının şimdilerde ise sert yükselişinin yerini ufak çaplı yükseliş ve düşüşler aldı. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Kapalıçarşı'dan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri…

23 EKİM 2020 ALTIN FİYATLARI: BUGÜN TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Altın fiyatları güncel gelişmeleri ile binlerce kişinin gündem maddesi olmaya devam ediyor. Analistlere göre; koronavirüs salgını sürecinde hareketli seyrini koruyacak olan sarı metal gün içerisinde ufak çaplı yükseliş ve düşüşleri ile gündem oluyor. Sarı metale yatırım yapan vatandaşlar bu doğrultuda canlı rakamları araştırıyor…