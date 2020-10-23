Altın fiyatları son dakika 23 Ekim canlı ve güncel rakamlar: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

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Altın fiyatları son dakika 23 Ekim canlı ve güncel rakamlar: Bugün bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve fiyatları ne kadar?

Gün içerisinde küçük ve büyük ölçekli fark etmeksizin binlerce yatırımcı altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. 'dan gelen güncel rakamlara göre; altının gram fiyatı 489 TL bandında seyrederken çeyrek fiyatı ise 791 TL olarak kaydedildi. Ağustos ayında son yılların zirve seviyelerine ulaşan sarı metalin gün içerisinde hareketli seyri ise sürüyor. Bu kapsamda vatandaşlar yatırımlarını doğru değerlendirmek üzere canlı fiyatların takibini yapıyor. Peki, bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Kapalıçarşı'dan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 23.10.2020 15:54 Son Güncelleme: 23.10.2020 15:54 ABONE OL
Son dakika altın fiyatları 23 Ekim canlı ve güncel rakamlar: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri… Gün içerisinde binlerce vatandaş son zamanların en çok rağbet gören yatırım aracındaki hareketleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında sert yükselişi ile yatırımcıların gözdesi haline gelen altının şimdilerde ise sert yükselişinin yerini ufak çaplı yükseliş ve düşüşler aldı. Peki, bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 'dan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri…

23 EKİM 2020 ALTIN FİYATLARI: BUGÜN TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Altın fiyatları güncel gelişmeleri ile binlerce kişinin gündem maddesi olmaya devam ediyor. Analistlere göre; koronavirüs salgını sürecinde hareketli seyrini koruyacak olan sarı metal gün içerisinde ufak çaplı yükseliş ve düşüşleri ile gündem oluyor. Sarı metale yatırım yapan vatandaşlar bu doğrultuda canlı rakamları araştırıyor…

Son dakika altın fiyatları 23 Ekim canlı ve güncel rakamlar: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 489,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 489,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 489,70 liradan, 3 bin 226 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 247 liradan, 446,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 450,50 liradan, 3 bin 152 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 172 liradan, bin 576 liradan alınan Yarım Ziynet bin 586 liradan ve 788 liradan alınan Çeyrek Ziynet 793 liradan satılıyor.

Son dakika altın fiyatları 23 Ekim canlı ve güncel rakamlar: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 792,00
Satış: 798,80

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

Alış: 3.123,28
Satış: 3.183,69

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Son dakika altın fiyatları 23 Ekim canlı ve güncel rakamlar: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

YARIM ALTIN

Alış: 1.584,30
Satış: 1.597,90

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 441,10
Satış: 458,16

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Altın fiyatları son dakika 23 Ekim canlı ve güncel rakamlar: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
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