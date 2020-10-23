Altın fiyatları son dakika 23 Ekim canlı ve güncel rakamlar: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri… Gün içerisinde binlerce vatandaş son zamanların en çok rağbet gören yatırım aracındaki hareketleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında sert yükselişi ile yatırımcıların gözdesi haline gelen altının şimdilerde ise sert yükselişinin yerini ufak çaplı yükseliş ve düşüşler aldı. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Kapalıçarşı'dan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri…
Altın fiyatları güncel gelişmeleri ile binlerce kişinin gündem maddesi olmaya devam ediyor. Analistlere göre; koronavirüs salgını sürecinde hareketli seyrini koruyacak olan sarı metal gün içerisinde ufak çaplı yükseliş ve düşüşleri ile gündem oluyor. Sarı metale yatırım yapan vatandaşlar bu doğrultuda canlı rakamları araştırıyor…
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 489,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 489,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 489,70 liradan, 3 bin 226 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 247 liradan, 446,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 450,50 liradan, 3 bin 152 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 172 liradan, bin 576 liradan alınan Yarım Ziynet bin 586 liradan ve 788 liradan alınan Çeyrek Ziynet 793 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN
Alış: 792,00
Satış: 798,80
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TAM ALTIN
Alış: 3.123,28
Satış: 3.183,69
YARIM ALTIN
Alış: 1.584,30
Satış: 1.597,90
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22 AYAR BİLEZİK
Alış: 441,10
Satış: 458,16
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