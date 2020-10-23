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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA - Altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Ekim 2020 Cumartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

- bugün ne kadar? 24 Ekim 2020 Cumartesi , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar oldu?

haberleri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilen sarı metal için alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. Özellikle corona virüsü nedeniyle iyi bir yatırım aracı olarak görülen bugün ne kadar oldu? 24 Ekim 2020 Cumartesi , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları ile canlı ve güncel rakamlar!

Giriş Tarihi: 24.10.2020 06:28 ABONE OL
SON DAKİKA - Altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Ekim 2020 Cumartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

hareketliliği başladı. Corona virüsü nedeniyle ekonominin merkezinde yer alan sarı metal, küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı olurken önemli bir konuma da sahip. Bu bağlamda; canlı ve güncel rakamlar da yakından takip ediliyor. Peki; 24 Ekim 2020 Cumartesi , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberleri…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 24 EKİM 2020 CUMARTESİ

Altın fiyatları güncel gelişmeler sabah saatlerinden gün içerisine kadar araştırılan önemli bir konu olarak yerini alıyor. Corona virüsü salgını sürecinde hareketlilik devam ederken haberimizin içerisinden güncel ve canlı rakamlar ile altın fiyatları bilgisine ulaşabilirsiniz.

SON DAKİKA - Altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Ekim 2020 Cumartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 439,84

SATIŞ: 456,85

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.236,80

SATIŞ: 3.262,20

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.221,00

SATIŞ: 3.270,00

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SON DAKİKA - Altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Ekim 2020 Cumartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.110,52

SATIŞ: 3.170,68

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.579,50

SATIŞ: 1.595,70

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SON DAKİKA - Altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Ekim 2020 Cumartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 789,80

SATIŞ: 797,90

GRAM ALTIN

ALIŞ: 487,15

SATIŞ: 487,20

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SON DAKİKA - Altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Ekim 2020 Cumartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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