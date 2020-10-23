SON DAKİKA! Benzin fiyatlarına indirim geldi: Pompaya yansıyacak!

Son dakika haberleri... Bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına indirim yapıldığı bildirildi. EPGİS'ten yapılan son dakika açıklamasına göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 12 kuruşluk indirim yapıldı.
EPGİS BENZİN İNDİRİMİNİ DUYURDU
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla geçerli olmak üzere indirim geldi. Buna göre benzin fiyatı 24/10/2020 tarihi itibariyle 12 kuruş gerilemiş olacak.
Duyuru EPGİS'ten geldi. EPGİS, '24/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, benzinde 12 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşti" açıklamasını yaptı.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.Benzin istasyonlarında köklü değişim! Arabanızın deposunu doldurmak istediğiniz zaman... Benzin istasyonlarında yeni sistem kullanılacak! Bu durum sürücüleri nasıl etkileyecek?