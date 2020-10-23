Son dakika haberi: Bakan Fatih Dönmez'den Sakarya Gaz Sahası açıklaması: Süratle tamamlayacağız

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Sakarya gaz sahasında çalışmalarımız devam ediyor çünkü orada yaklaşık 40'a varan sayıda bir sondaj çalışması planlıyoruz. Sakarya gaz sahasında iki, üç tespit kuyusu planladık, tespit kuyularını süratle tamamlayacağız." dedi.

SELÇUKLU-1 KUYUSUNDAN ÜMİTLİYİZ

Bakan Dönmez, "Doğu Akdeniz'de bugüne kadar somut bir keşif olmadı. Doğu Akdeniz'de sismik grubumuz da sondaj yapmış olduğumuz Selçuklu-1 kuyusunun civarında ilave sismik çalışmalarına devam ediyor, o bölgeden ümitliyiz" diye konuştu.

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