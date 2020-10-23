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haberi: Bakan Fatih Dönmez'den Sakarya Gaz Sahası açıklaması: Süratle tamamlayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğal arama çalışmalarıyla ilgili açıklamasında bulundu. Bakan Dönmez, "Sakarya gaz sahasında çalışmalarımız devam ediyor çünkü orada yaklaşık 40’a varan sayıda bir sondaj çalışması planlıyoruz. Sakarya gaz sahasında iki, üç tespit kuyusu planladık, tespit kuyularını süratle tamamlayacağız" dedi.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 11:30 Son Güncelleme: 23.10.2020 11:35 ABONE OL
Son dakika haberi: Bakan Fatih Dönmez'den Sakarya Gaz Sahası açıklaması: Süratle tamamlayacağız

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Sakarya gaz sahasında çalışmalarımız devam ediyor çünkü orada yaklaşık 40'a varan sayıda bir sondaj çalışması planlıyoruz. Sakarya gaz sahasında iki, üç tespit kuyusu planladık, tespit kuyularını süratle tamamlayacağız." dedi.

SELÇUKLU-1 KUYUSUNDAN ÜMİTLİYİZ

Bakan Dönmez, "Doğu Akdeniz'de bugüne kadar somut bir keşif olmadı. Doğu Akdeniz'de sismik grubumuz da sondaj yapmış olduğumuz Selçuklu-1 kuyusunun civarında ilave sismik çalışmalarına devam ediyor, o bölgeden ümitliyiz" diye konuştu.

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Son dakika haberi: Bakan Fatih Dönmez'den Sakarya Gaz Sahası açıklaması: Süratle tamamlayacağız
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