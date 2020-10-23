Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvelili Mehmet Muş ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mehmet Muş vergi yapılandırması teklfininin vergi, SGK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsadığını açıkladı. Muş, yapılandırılan borçlara 18 taksit imkanı tanınacağını söyledi.

Son dakika haberi: Vergi, SGK, KYK, ve köprü borçlarına yapılandırma geliyor! AK Partili Mehmet Muş açıkladı

18 TAKSİT İMKANI SAĞLANACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip bir vergi yapılandırması olacağını bildirdi. Muş, "Geniş bir yapılandırma teklifini vermiş olacağız. 18 taksit imkanı getirilecek." dedi.

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