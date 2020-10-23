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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi: Vergi, SGK, KYK, ve köprü borçlarına yapılandırma geliyor! AK Partili Mehmet Muş açıkladı

haberi: Vergi, , KYK, ve köprü borçlarına geliyor! AK Partili Mehmet Muş açıkladı

haberi: vergi yapılandırması teklifi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mehmet Muş vergi yapılandırması teklifininin vergi, , KYK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsadığını açıkladı. Muş, yapılandırılan borçlara 18 taksit imkanı tanınacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 14:36 Son Güncelleme: 23.10.2020 14:57 ABONE OL
Son dakika haberi: Vergi, SGK, KYK, ve köprü borçlarına yapılandırma geliyor! AK Partili Mehmet Muş açıkladı

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvelili Mehmet Muş ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mehmet Muş vergi yapılandırması teklfininin vergi, SGK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsadığını açıkladı. Muş, yapılandırılan borçlara 18 taksit imkanı tanınacağını söyledi.

Son dakika haberi: Vergi, SGK, KYK, ve köprü borçlarına yapılandırma geliyor! AK Partili Mehmet Muş açıkladı

18 TAKSİT İMKANI SAĞLANACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip bir vergi yapılandırması olacağını bildirdi. Muş, "Geniş bir yapılandırma teklifini vermiş olacağız. 18 taksit imkanı getirilecek." dedi.

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Son dakika haberi: Vergi, SGK, KYK, ve köprü borçlarına yapılandırma geliyor! AK Partili Mehmet Muş açıkladı
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