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Son gelişmeler: uzatılacak mı, ne zaman bitecek? Kısa Çalışma ödeneği yeniden uzatılacak mı?

Pandemi sürecinde işveren ve işçi haklarını koruma altına almak iki tarafın da ekonomik açıdan en az şekilde etkilenmesini sağlamak amacıyla verilen yeniden uzatılacak iddiası ile gündemdeki yerini aldı. Ödeneğin süresi son olarak Ağustos ayında iki ay daha uzatılmıştı. Öte yandan Bakan Selçuk da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı, ne zaman bitecek? Kısa Çalışma ödeneği yeniden uzatılacak mı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 23.10.2020 12:21 ABONE OL
Son gelişmeler: Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı, ne zaman bitecek? Kısa Çalışma ödeneği yeniden uzatılacak mı?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya ilişkin yaptığı son açıklamada ile ilgili olarak da detaylara değinmişti. Bu kapsamda ödeneğin süresinin uzatılıp uzatılmayacağı kararı ile ilgili olarak sürecin ihtiyaca göre uzatılacağını ifade etti. Ekim ayının sonuna yaklaşırken vatandaşlar detayları araştırmaya devam ediyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı, ne zaman bitecek? Kısa Çalışma ödeneği yeniden uzatılacak mı? İşte tüm detaylar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK, UZATILDI MI? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Kısa Çalışma ödeneği ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son dakika açıklamalarında bulunmuştu. Bu kapsamda bilindiği üzere salgının vatandaşlar üzerindeki ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla verilen bu ödeneğin ilk olarak 31 Ağustos'ta sona ereceği belirtilirken ardından sürecin iki ay daha uzatılacağı bildirilmişti…

Son gelişmeler: Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı, ne zaman bitecek? Kısa Çalışma ödeneği yeniden uzatılacak mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILACAK MI?

Hürriyet'te yer alan habere göre; 2021'nin Haziran ayına kadar devam edecek.*İşten ayrılıp, işsizlik ödeneği alanların, ayrıldıkları tarihten itibaren 90 gün içinde işe girmeleri ve bir yıl boyunca kesintisiz çalışmaları halinde sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

*Kanun tasarısı yasalaşırsa, işten çıkardığı kişileri işe geri alan işverenlere günlük 44.15 lira, aylık 1.324 lira destek verilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, halen bir milyon çalışanın ücretini aldığını ücreti uygulamasını uzatacakları sinyalini verdi. Selçuk, "Kısa çalışmayı ihtiyaca göre değerlendirip, uzatıyoruz" dedi. Kısa çalışma uygulaması ekim ayı sonu itibariyle yeni bir karar alınmazsa sona eriyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve konfederasyon başkanlarının katılımıyla Ortak Paylaşım Forumu başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve işçi, işveren ve kamunun birlikte çözüm önerilerini tartıştığı toplantının açılışına videokonferansla katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, salgın sürecinde hükümet tarafından sağlanan destek paketlerinin toplamının yaklaşık 500 milyar liraya ulaştığını belirtti.

Son gelişmeler: Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı, ne zaman bitecek? Kısa Çalışma ödeneği yeniden uzatılacak mı?

OLUMSUZ ETKİLENDİ

Oktay şöyle devam etti: "Salgın, mevcut küresel tedarik zincirinin bütün dezavantajlarını ortaya çıkararak küresel ticareti olumsuz etkilemiştir. Üretim ve tedarik sisteminde yaşanan aksaklıklar çok uluslu şirketleri, üretim merkezlerini çeşitlendirmeye yönlendirmiş durumdadır. Diğer taraftan globalleşmeden ziyade artık bölgesel merkezler üzerinden yürüyen küresel ilişkileri tecrübe ediyoruz. Üretim ve ticaret ilişkilerinin de bu doğrultuda küreselleşme ile küre-yerelleşme arasında bir yerde konumlanmasını bekleyebiliriz. Dünyamızda yaşanan gelişmelere baktığımızda, ülkemizin potansiyelini göz önünde bulundurarak salgın sonrası döneme ümitvar bakıyoruz. Yeni normalde yeni küresel sistemin Türkiye'ye sağladığı fırsat ve avantajlara odaklanmış durumdayız."

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Son gelişmeler: Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı, ne zaman bitecek? Kısa Çalışma ödeneği yeniden uzatılacak mı?
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