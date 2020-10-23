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Tarihi keşif sonrası böyle görüntülendi! Kanuni büyük göreve hazırlanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın haftasonu duyurduğu ek doğal gaz rezervi müjdesi sonrası gözler 'deki sondaj çalışmalarına ve bölgede görev yapacak 'ne çevrildi. Bir süredir Haydarpaşa Limanı'nda bulunan Kanuni sondaj gemisinde platform söküm çalışmaları başladı. Çalışmalar havadan görüntülendi.

AA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 10:24 Son Güncelleme: 23.10.2020 10:53 ABONE OL
Tarihi keşif sonrası böyle görüntülendi! Kanuni büyük göreve hazırlanıyor

Geminin üzerinde bulunan platform, yanına getirilen dev vincin yardımıyla sökülüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi "Kanuni", 'de başlayacağı sondaj faaliyetleri öncesinde Haydarpaşa Limanı'na gelmişti.

Tarihi keşif sonrası böyle görüntülendi! Kanuni büyük göreve hazırlanıyor

Geminin İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için üzerinde bulunan platformun sökülmesi için çalışmalar başladı. Haydarpaşa Limanı'nda geminin yanına getirilerek kurulan dev vinç yardımıyla üzerindeki platformun söküleceği öğrenildi.

Tarihi keşif sonrası böyle görüntülendi! Kanuni büyük göreve hazırlanıyor

Haydarpaşa Limanı'nda çalışmaların ardından İstanbul Boğazı'nı geçerek 'e açılacak.

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Tarihi keşif sonrası böyle görüntülendi! Kanuni büyük göreve hazırlanıyor
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