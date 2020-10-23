Turkcell artık TVF portföyünde

TURKCELL'IN çarşamba günü gerçekleşen yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) hâkim hissedar olmasını sağlayan ana sözleşme değişiklikleri kabul edildi. Hisse devirleri ile işlemin kapanışı ise dün gerçekleşti. Bu satın alma işlemi ile TVF, 15'i imtiyazlı olmak üzere yüzde 26.2 ile Turkcell'de hâkim hissedar oldu. TVF CEO'su Zafer Sönmez, "Turkcell artık TVF portföyünün önemli bir parçası oldu. Yeni dönemde Turkcell'in küresel arenada göğsümüzü kabartacağına inancımız tam" dedi.Sönmez, "1.5 yıldır devam eden ve gece gündüz çalışarak şeffaflıkla yürüttüğümüz hisse devri sürecini başarıyla tamamladık" dedi. Sönmez sözlerine şu şekilde devam etti: "Teknoloji ve dijitalleşme, bir ülke için en stratejik konular arasında yer alıyor. Dünyadaki varlık fonlarının son iki yılda yaptığı yatırımların üçte birinin teknoloji üzerine olması da bu alandaki potansiyeli gösteriyor. Türkiye'nin rekabetçi avantajını bir adım ileriye taşıması için güçlü şirketlerimiz olması gerekiyor. Pandemi sonrası dönemde daha da büyüyecek olan Turkcell'in, bünyesinden yeni dünya markaları doğuracağına inanıyoruz."