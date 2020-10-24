Altın fiyatları son dakika 25 Ekim güncel ve canlı gelişmeler: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları üzerindeki hareketli seyir hız kesmeden devam ediyor. Koronavirüs salgınının etkisi ile bir dönem ani yükselişlere sahne olan sarı metalde son günlerde ise durgunluk hali gözlemleniyor. Ağustos ayında son yılların zirvesinde ulaşan altının alış ve satışındaki bu hareketlilik nedeniyle yatırımcılar gün içerisinde altın fiyatları üzerindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 25 Ekim 2020 Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri…
Bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre; altının gram fiyatı 487 TL olarak kaydedilirken çeyrek fiyatının ise 789 TL'den alış gördüğü kaydedildi. Öte yandan her gün binlerce vatandaş altın fiyatları üzerindeki güncel gelişmeleri sıklıkla takip ediyor ve yatırımını bu rakamlara göre yönlendiriyor…
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 789,80
SATIŞ: 797,90
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GRAM ALTIN
ALIŞ: 487,15
SATIŞ: 487,20
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.110,52
SATIŞ: 3.170,68
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YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.579,50
SATIŞ: 1.595,70
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 439,84
SATIŞ: 456,85
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ATA ALTIN
ALIŞ: 3.236,80
SATIŞ: 3.262,20
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.221,00
SATIŞ: 3.270,00