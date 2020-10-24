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Altın fiyatları son dakika 25 Ekim güncel ve canlı gelişmeler: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL?

Gün içerisinde binlerce vatandaş altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda rekor üstüne rekor kıran sarı metale küçük ve büyük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin geniş çaplı bir rağbet gözlemlenmişti. Şimdilerde ise vatandaşlar yatırımlarını yönlendirebilmek amaçlı canlı ve güncel rakamların takibini yapıyor. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 25 Ekim Altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar…

Giriş Tarihi: 25.10.2020 06:12 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika 25 Ekim güncel ve canlı gelişmeler: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları üzerindeki hareketli seyir hız kesmeden devam ediyor. Koronavirüs salgınının etkisi ile bir dönem ani yükselişlere sahne olan sarı metalde son günlerde ise durgunluk hali gözlemleniyor. Ağustos ayında son yılların zirvesinde ulaşan altının alış ve satışındaki bu hareketlilik nedeniyle yatırımcılar gün içerisinde altın fiyatları üzerindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 25 Ekim 2020 Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri…

TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 25 EKİM 2020 ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre; altının gram fiyatı 487 TL olarak kaydedilirken çeyrek fiyatının ise 789 TL'den alış gördüğü kaydedildi. Öte yandan her gün binlerce vatandaş altın fiyatları üzerindeki güncel gelişmeleri sıklıkla takip ediyor ve yatırımını bu rakamlara göre yönlendiriyor…

Altın fiyatları son dakika 25 Ekim güncel ve canlı gelişmeler: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 789,80

SATIŞ: 797,90

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GRAM ALTIN

ALIŞ: 487,15

SATIŞ: 487,20

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika 25 Ekim güncel ve canlı gelişmeler: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.110,52

SATIŞ: 3.170,68

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.579,50

SATIŞ: 1.595,70

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika 25 Ekim güncel ve canlı gelişmeler: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 439,84

SATIŞ: 456,85

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.236,80

SATIŞ: 3.262,20

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.221,00

SATIŞ: 3.270,00

Altın fiyatları son dakika 25 Ekim güncel ve canlı gelişmeler: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları son dakika 25 Ekim güncel ve canlı gelişmeler: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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