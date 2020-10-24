Balık tezgahında renkli ışık hilesi!





'IŞIĞIN RENGİ VE ŞİDDETİ ÖNEMLİ'



Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, vatandaşları ışık hilesine karşı uyardı. Tezgahların üzerindeki ışığın gün ışığı şeklinde olması gerektiğini belirten Ayas, "Balık tezgahlarının ışıklandırılmasında ışığın rengi ve şiddeti önemli. Kullanılan ışığın yeterli miktarda ve gün ışığı şeklinde olması gerekir. Eğer renkli ışık kullanılıyorsa balığın rengini ve bazı fiziksel özelliklerini göremeyebilirsiniz. Çünkü ortam ışıklandırması bunu engeller. Bu da su ürünlerinde hileli satış yapıldığını düşündürür. Balıkların tazelik kriteri vardır. Bu kriterlerin birçoğu gözle tespit edilir. Balığın rengi ve parlaklığı belirlenir. Solungaç rengi kırmızı olmalıdır. Gözleri bulanık olmamalıdır, canlı bir göz rengine sahip olmalı. Eğer renkli ya da düşük ortam ışıklandırması kullanılırsa tüketici ayırt edici özellikleri fark edemez.Burada da hileli satış akla gelir. Ortam ışıklandırması normal ışık şiddetinde olması gerekir ve gün ışığı dediğimiz ledlerle ışıklandırılmalı" dedi.