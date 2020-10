Hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz

ANT Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, pandemiyle hayatımıza giren 'yeni normal' kavramıyla birlikte her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de ezberlerin bozulduğunu söyledi. Okay, Ant Yapı olarak bu dönemde de hem yurtiçinde hem de yurtdışında var olan işlere devam ettiklerini belirterek, "Özellikle hayata geçirilen faiz indirimiyle birlikte konut alımına ilgi oldukça arttı. Faiz indirimi hem sektöre hem de konut satın almayı planlayanlara can suyu oldu diyebiliriz" dedi. Bu dönemde yurtiçi ve yurtdışı projelerini taahhüt ettikleri sürede teslim etmeyi başardıklarını belirten Okay, "Pandemi sebebiyle yaşanan olumsuzluklara rağmen Ant Yapı olarak 2020 ve devamında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Pandemiyle birlikte hem bireysel hem de toplumsal anlamda büyük bir değişim yaşandığını kaydeden Mehmet Okay, bu değişimle birlikte ekonomik olarak tüm dünya gibi Türkiye'nin de etkilendiğini söyledi. Okay, şöyle devam etti: "Hızla devreye alınan ekonomik tedbirlerle birlikte haziran ayı kamu bankaları öncülüğünde sunulan konut kredisi kampanyası, devam ettiği ağustos ayına kadar sektörümüze önemli bir canlılık getirdi. Bu teşviklerin yeniden devreye alınmasının da önemini bir kez daha görmüş olduğumuzu söyleyebilirim. Sektörümüz elinde bulunan çok sayıda konutu eritme şansı yakaladı."Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Rusya'da yüksek kaliteli işlere imza atan bir marka olduklarını kaydeden Mehmet Okay, "Yurt dışında iş yapma koşulları, yasal gereklilikleri ve rekabet ülkemizden çok farklı. 2021' de yurt içi ve yurt dışındaki projelerimizi taahhüt ettiğimiz sürede teslim etmek için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.TÜRKİYE'DE Bodrum Anthaven projesinin yeni etaplarında çalışmaların devam ettiğini aktaran Okay, "İstanbul'da da yeni projeler hedefliyoruz. Bodrum'da 200, İstanbul'da yer alan arsalarımızda 300 olmak üzere toplam 500 konut hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yurt dışında ise hedeflerimizi her yıl yüzde 10 artırarak devam ediyoruz. Bu yıl da geleneği bozmayacağız" diye konuştu.MEHMET Okay, "Rusya'nın Sibirya Bölgesi'nin en büyük şehri Novosibirsk'te Tolmaçevo Havalimanı'nın inşasına başladık. Havalimanını 230 milyon dolar bedel ile hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.