Savunmadan ihracata her alanda yatırım yapabiliriz

ERG Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. CEO'su Tijen Sipahi, 2020'nin şirket açısından korona sebebiyle planların revize edilmesi gereken bir yıl olduğunun altını çizdi. Pandemi ve ekonomiye olan olumsuz etkilerine rağmen Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'ni tamamlanması gerekenden çok daha erken bir sürede tamamlayarak açtıklarını belirten Tijen Sipahi, şöyle devam etti: "Bu durum pandemi sürecini dahi ne kadar profesyonel atladığımıza dair bir gösterge. Elbette bizim de şirket olarak pandeminin etkilerini hissettiğimiz ve telafi etmemiz gereken, operasyona yönelik köklü ve kronik bir sorun haline gelmiş olmasa da müdahale bekleyen birkaç durumumuz var. Bunları da nasıl telafi edebileceğimize dair tüm planlarımızı hazırladık, eksiksiz uygulamaya hazırız." Tijen Sipahi, grup şirketlerinin yatırım planlarını oluştururken finansal boyutu kadar vatana ve millete faydasını ve yaratacağı istihdamı da dikkate aldıklarını belirtti. Sipahi, şöyle devam etti: "Yine aynı gayelerle Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren işini aldık. Bu işi de en iyi şekilde yerine getireceğimizden hiç şüphem yok. Elbette yeni yatırımlarımızı yaparken öncekilerin bir uzantısı olarak devam eden işlerimizin varlığını da göz ardı etmeyeceğiz. Ankara-Niğde Otoyolu'nun en iyi şekilde işletilmesi ve otoyolda bulunan tesislerimizde en iyi hizmetin sunulması da bizim için yatırımlarımız kadar kıymetli. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren İşi ile birlikte tüm bu süregelen işlerimizi aynı önemle eş zamanlı yürütmeye devam edeceğiz."2020'nin her şeye rağmen büyüme ile geçen bir yıl olduğunun altını çizen Tijen Sipahi, "2021 yılı için de yine eskisi gibi altyapı, taahhüt, monopol ve yurt dışı projelerine konsantre olmaya çalışıyoruz. Bir yandan da faaliyet gösterdiğimiz restoran ve turizm sektörleri gibi pandemiden nispeten diğer şirketlerimize göre daha olumsuz etkilenen hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerimize daha çok destek olarak o alanları canlandırmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.TİJEN Sipahi, şirket olarak şu ana kadar yapılan işlerin tartışmasız iyi işler olduğunu ancak en iyisini yapana kadar durmadan hep çalışacaklarını ve yeni hedefler koyacaklarını söyledi. Sipahi, "Şu anda 2023 yılı için somut bir sektöre girme planımız yok ancak, halihazırda ülkemizin altyapı gelişmesine katkıda bulunacak projelere konsantre olmanın yanı sıra savunmadan, ihracata her alana ilişkin yatırımlar yapabiliriz. Her türlü fırsatı kovalıyoruz" şeklinde konuştu.