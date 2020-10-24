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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 24 Ekim 2020 canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 24 Ekim 2020 canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram bugün ne kadar oldu?

hareketliliği, piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da devam ediyor. Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları takip ediliyor. fiyatı bugün 487 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı anda çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da sürpriz bir dalgalanma yaşıyor. Peki, 24 Ekim 2020 çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para? İşte, 24 Ekim güncel 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 24.10.2020 18:39 Son Güncelleme: 24.10.2020 18:40 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 24 Ekim 2020 canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

24 Ekim 2020 güncel ve canlı , piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da hareketliliği yaşıyor. Gram altının fiyatı bugün 487 TL seviyesinden değer görüyor. Koronavirüs salgını nedeni ile ile son yılların en yüksek rakamlarını görmüştü. Özellikle son üç ve dört aydır yüksek olan gram ve fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor tazelemişti. Fiyatlar anbean değişiklik gösterdiği için canlı rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

GRAM ALTININ FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Hâl böyle olunca, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Ekim ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA?

Haberimizden, 24 Ekim 2020 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 24 Ekim 2020 canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 24 Ekim 2020 canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 24 Ekim 2020 canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
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