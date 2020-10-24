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: Ekim ayı desteği ödemeleri nasıl ve ne zaman alınır? Sosyal yardım desteği kimlere veriliyor, nasıl yararlanılır?

Ekim ayı desteği ödemeleri ile ilgili haberi geldi. Çok sayıda ihtiyaç sahibi vatandaşa yapılan yardımların detayları ile ilgili açıklama yapan Bakan Selçuk, ödemelerin başladığını duyurdu. Peki, sosyal yardım ödemeleri kimlere yapılır, ne zaman hesaplara yatıyor? Bu başlık altında, Ekim ayı sosyal yardım ödemeleri hakkında detaylar yer almaktadır. İşte, sosya yardım parası alacak olanlar ve ödemeler ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 24.10.2020 13:11 ABONE OL
Son Dakika: Ekim ayı sosyal yardım desteği ödemeleri nasıl ve ne zaman alınır? Sosyal yardım desteği kimlere veriliyor, nasıl yararlanılır?

ödemeleri her ay ihtiyaç sahibi olan bireylere ve ailelere yapılıyor. Ekim ayı sosyal yardım ödemeleri ile ilgili haberini Bakan Selçuk paylaştı. Asker aileleri, yetim ve öksüzlere, asker çocukların ve ihtiyaç sahibi kadınlara verilen sosyal destek parası ile ilgili tüm detaylar bu başlık altında yer alıyor. Peki, Sosyal yardım ödemeleri ne zaman başlayacak?

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Selçuk, Ekim ayına ilişkin muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara ve öksüz/yetimlere yönelik yapılan sosyal yardım ödemelerinin bugün itibariyle başlayacağını bildirdi.

İşte, sosyal yardım ödemeleri hakkında tüm merak edilenler...

Son Dakika: Ekim ayı sosyal yardım desteği ödemeleri nasıl ve ne zaman alınır? Sosyal yardım desteği kimlere veriliyor, nasıl yararlanılır?

İHTİYAÇ SAHİBİ ASKER AİLELERİNE DESTEK

Yapılan sosyal yardımların detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine 2 aylık periyotlarla destek verdiklerini belirterek, yaklaşık 32 bin ihtiyaç sahibinin hesabına 25,8 milyon TL yatıracaklarını söyledi.

Son Dakika: Ekim ayı sosyal yardım desteği ödemeleri nasıl ve ne zaman alınır? Sosyal yardım desteği kimlere veriliyor, nasıl yararlanılır?

ASKER ÇOCUKLARINA DESTEK

Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarını da yüzde 50 artırdıklarını anımsatan Bakan Selçuk, "Bu kapsamda bu ay 2 bine yakın ihtiyaç sahibine, 482 bin TL ödeme yapacağız" bilgisini verdi.

Son Dakika: Ekim ayı sosyal yardım desteği ödemeleri nasıl ve ne zaman alınır? Sosyal yardım desteği kimlere veriliyor, nasıl yararlanılır?

İHTİYAÇ SAHİBİ KADINA DESTEK

Bakan Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadınların da yanında olduklarını ifade ederek, "90 bin ihtiyaç sahibi kadınımıza toplam 57,2 milyon TL destek sağlayacağız" diye konuştu.

Son Dakika: Ekim ayı sosyal yardım desteği ödemeleri nasıl ve ne zaman alınır? Sosyal yardım desteği kimlere veriliyor, nasıl yararlanılır?

İhtiyaç sahibi öksüz ve yetimler için 12 milyon TL ödeme yapacağız
Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için destekte bulunduklarını belirten Bakan Selçuk, bu kapsamda 41 bin kişinin hesabına toplam 12 milyon TL yatıracaklarını kaydetti.

Son Dakika: Ekim ayı sosyal yardım desteği ödemeleri nasıl ve ne zaman alınır? Sosyal yardım desteği kimlere veriliyor, nasıl yararlanılır?

Kronik rahatsızlığı olan 2 bin ihtiyaç sahibine 3,2 milyon TL yardım
Selçuk, ayrıca, kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, 2 bin ihtiyaç sahibine 3,2 milyon TL destekte bulunacağız" şeklide konuştu.

Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Ekim 2020 itibarıyla, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Nakdi Yardım, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım ile Öksüz ve Yetim Yardım ödemele

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Son Dakika: Ekim ayı sosyal yardım desteği ödemeleri nasıl ve ne zaman alınır? Sosyal yardım desteği kimlere veriliyor, nasıl yararlanılır?
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