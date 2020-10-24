Son Dakika: Ekim ayı sosyal yardım desteği ödemeleri nasıl ve ne zaman alınır? Sosyal yardım desteği kimlere veriliyor, nasıl yararlanılır?

Sosyal yardım ödemeleri her ay ihtiyaç sahibi olan bireylere ve ailelere yapılıyor. Ekim ayı sosyal yardım ödemeleri ile ilgili son dakika haberini Bakan Selçuk paylaştı. Asker aileleri, yetim ve öksüzlere, asker çocukların ve ihtiyaç sahibi kadınlara verilen sosyal destek parası ile ilgili tüm detaylar bu başlık altında yer alıyor. Peki, Sosyal yardım ödemeleri ne zaman başlayacak?

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Selçuk, Ekim ayına ilişkin muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara ve öksüz/yetimlere yönelik yapılan sosyal yardım ödemelerinin bugün itibariyle başlayacağını bildirdi.

İşte, sosyal yardım ödemeleri hakkında tüm merak edilenler...