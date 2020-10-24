Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi: Bakan Varank'tan o iddialara yanıt!

Son dakika haberi: 'tan o iddialara yanıt!

Son dakika haberi... 'tan "Devletin istediği şirkete el koyabileceği" iddialarına yanıt: " Kararındaki bir maddeyi absürtçe yorumlayanlar var. O madde, stratejik şirketlerimizin yabancılara satışında, ihtiyaç halinde, devletin önleyici karar alabilmesine dönük bir yetki tanımlıyor"

Giriş Tarihi: 24.10.2020 14:31 Son Güncelleme: 24.10.2020 14:46 ABONE OL
Son dakika haberi: Bakan Varank'tan o iddialara yanıt!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayileşme İcra Komitesi (SAİK) Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nden hareketle, devletin istediği şirkete el koyabileceği yönünde yapılan değerlendirmelerin "absürt" olduğunu belirterek, "O madde, stratejik şirketlerimizin yabancılara satışında, ihtiyaç halinde, devletin önleyici karar alabilmesine dönük bir yetki tanımlıyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kayseri 7.Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar Yerli ve milli '5G şebekesi projesi'nde kritik bileşenin testi başarılı oldu! 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak'

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Bakan Varank'tan o iddialara yanıt!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA