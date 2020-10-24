Son dakika haberi: Bakan Varank'tan o iddialara yanıt!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayileşme İcra Komitesi (SAİK) Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nden hareketle, devletin istediği şirkete el koyabileceği yönünde yapılan değerlendirmelerin "absürt" olduğunu belirterek, "O madde, stratejik şirketlerimizin yabancılara satışında, ihtiyaç halinde, devletin önleyici karar alabilmesine dönük bir yetki tanımlıyor." ifadelerini kullandı.

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