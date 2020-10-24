Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya ilişkin yaptığı son açıklamada kısa çalışma ödeneği ile ilgili olarak da detaylara değinmişti. Bu kapsamda ödeneğin süresinin uzatılıp uzatılmayacağı kararı ile ilgili olarak sürecin ihtiyaca göre uzatılacağını ifade etti. Ekim ayının sonuna yaklaşırken vatandaşlar detayları araştırmaya devam ediyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı, ne zaman bitecek? Kısa Çalışma ödeneği yeniden uzatılacak mı? İşte tüm detaylar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK, UZATILDI MI? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Kısa Çalışma ödeneği ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son dakika açıklamalarında bulunmuştu. Bu kapsamda bilindiği üzere salgının vatandaşlar üzerindeki ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla verilen bu ödeneğin ilk olarak 31 Ağustos'ta sona ereceği belirtilirken ardından sürecin iki ay daha uzatılacağı bildirilmişti…