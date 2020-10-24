Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 18 milyon 524 bin 161 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 17 milyon 906 bin 17 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1311 lira 20 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 14 milyon 111 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1350 lira 54 kuruş, satış fiyatı ise 1271 lira 86 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 130 milyon 285 bin 922 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 130 milyon 929 bin 174 metreküp olarak kayda geçti.

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