TMSF’den eğitime 20 milyon liralık destek

MilliEğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal ile birlikte Giresun'daki yatılı okul öğrencileriyle bir araya geldi. Selçuk ve Gülal, Ülper Şehit Ümit Kılıç Yatılı Bölge Okulu'ndaki öğrencilere tablet bilgisayar dağıttı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, çocukların eğitime erişimini sağlamak maksadıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na 20 milyon liralık katkı sağladıklarını söyledi. Hem dünyanın hem de Türkiye'nin olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirten Gülal, "Bu süreçte özellikle öğrenciler okullarından uzak kaldı. Biz, 'okullarından uzak kaldılar ama eğitimlerinden uzak kalmasınlar' istedik. Tek bir öğrencimizin dahi eğitimine ulaşamaması bizleri rahatsız eder felsefesindeyiz. Bu manada çocuklarımızın eğitimine erişimini sağlamak maksadıyla bakanlığımıza 20 milyon liralık katkı sağladık. TMSF olarak birçok sosyal işe destek sağladık. Ama inanın içinde olmaktan, katkı sağlamaktan en mutlu olduğumuz projemiz buydu" açıklaması yaptı.Bakan Selçuk ise kampanyanın başladığı günden bu yana 20 milyon liralık en büyük kurumsal desteğin TMSF'den geldiğini hatırlatarak, Gülal'ın şahsında fon yönetimine ve öğrenciler için desteklerini sunan tüm kişi, kurum, kuruluş ve sivil inisiyatiflere teşekkür etti. Selçuk, Türkiye'nin finansal gücüyle eğitimde geleceğin inşasına verilen bu önemli desteğin gelecekteki yeni işbirliği alanlarının başlangıcı olmasını diledi. Altyapı yatırımlarıyla EBA kullanım oranlarının rekor seviyelere yükseldiğine belirten Bakan Selçuk, kullanım miktarı ve internet trafiği kriterlerine göre, eğitim alanındaki tüm siteler arasında dünyada 1. sıraya yükseldiğini söyledi. Öte yandan, Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı kampanyanın ilk etabında 10 bin tabletin dağıtımına başlandı.BAKAN Selçuk, "Türkiye genelinde belirli kriterlerle tespit edilen ve dağıtımda öncelik verilen 60 bin öğrencimize tabletleri, bağışçılarımızın desteğiyle teslim edilmiştir. Bakanlığımız tarafından verilecek 500 bin tabletin tedarik süreci de devam etmektedir. En başından beri 'Eğitimde Fırsat Adaleti' dedik, bugün Giresun'da olmamızın sebebi budur" dedi. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal da "Çocuklarımızın geleceği bizler için çok önemli. Bu destekten dolayı kurumumuz adına mutluyuz" şeklinde konuştu.