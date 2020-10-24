Toplam aktifler % 45 yükseldi

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, Ağustos 2020 itibarıyla katılım bankacılığı açısından başarılı bir dönem geçirdiklerini, katılım bankalarının toplam aktiflerinin 2019 yıl sonuna göre yüzde 45.1 artışla bankacılık sektöründekinin üzerinde bir büyüme sergileyerek 412.6 milyar liraya ulaştığını söyledi. "Özkaynaklar da 26.6 milyar TL'ye ulaştı ve yıl sonuna göre yüzde 22.5 oranında büyüme kaydetti. Katılım bankacılığı sektörü yılın ilk sekiz ayında 2.907 milyon TL kâr etti. Katılım bankalarının finansman sağladığı 217.332 milyon liralık kullandırımların yüzde 33.5'i KOBİ'lere yapıldı. Bu da katılım bankalarının reel sektörle olan sıkı ilişkisini ortaya koyuyor" diyen Akyüz, sektörün KOBİ'lere destek sağlayarak onların ihtiyaçlarına çözüm olacak yeni ürün ve hizmetler de geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.TKBB'nin 2015 -2025 Strateji Belgesi içerisinde stratejik hedeflerinin altında yer alan mevzuat, ürün çeşitliliği, eğitim, iletişim alanlarında sorumlu paydaşlar ile koordineli biçimde çalışarak eylemleri tamamladığını belirten Akyüz, şunları söyledi: "2015 - 2025 Strateji Belgesi'nde yer alan; Sektörel Strateji ve Algı, Ürün Çeşitliliği ve Gelişimi, Eğitim İnsan Kaynakları ve Sertifikasyon, Kurumsal İletişim Algı ve İtibar başlıkları altında birçok eylem sorumlu paydaşlarla birlikte hayata geçirildi. Kamu otoriteleri ile yürütülen çalışmalar neticesinde katılım bankacılığına özgün birçok ürünün mevzuat altyapısı yeniden oluşturuldu. Sektörün ihtiyacı olan insan kaynağı için üniversitelerde İslami Finans Araştırma Merkezleri açıldı. Gerek katılım bankalarında gerekse TKBB bünyesinde dijital, yazılı mecralarda birçok çalışma yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Öte taraftan, aldığımız yeni karar doğrultusunda 2015'te ortaya koyduğumuz strateji belgesini yenileyeceğiz. 2025 hedeflerimizi yakalayabilmek için yeni bir strateji belgesi oluşturacağız."ÜNIVERSİTEDE lisans ve yüksek lisans düzeyinde okutulması planlanan ve Türkiye'de katılım bankacılığını en iyi ve en kapsamlı şekilde anlatmayı hedefleyen ders kitabı da tamamlandı. Başvuru kaynağı niteliği ile hazırlanmış Yaşayan ve Gelişen Katılım Bankacılığı ders kitabı ile ilgili de Akyüz, "Eser, 32 kişilik yazar kadrosuyla, katılım bankacılığının; temel ilkelerini, ekosistemini, mevzuat ve hukuki altyapısını, akitlerini, organizasyon yapısını ve kurumsal yönetimini, para ve sermaye piyasası ürünlerini, tekafül sistemini, risk yönetimini, muhasebe uygulamalarını ve kalkınmadaki rolünü detaylı olarak ele alıyor" bilgisini verdi.