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Ziraat‘ten bir yenilik daha

Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
Ziraat‘ten bir yenilik daha
ZIRAAT Bankası müşterilerine özel TC. kimlik kartıyla şubeye gitmeden mobil bankacılık müşterisi olma ve mobil bankacılık şifresi yenileme imkânı sağlıyor. Banka, TC. kimlik kartının dijital bankacılık kanallarında aktif olarak kullanılabilmesine yönelik bir geliştirmeyi daha uygulamaya aldı. Banka müşterileri artık online olarak dijital kanallara başvururken veya mobil bankacılık şifrelerini yenilerken T.C. Kimlik Kartları'nı da kullanabilecek. Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, "Başka herhangi bir ürüne bağlı doğrulama unsuruna gerek kalmadan müşterilerimize dijital bankacılık müşterisi olma imkânı sunuyoruz" dedi.
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Ziraat‘ten bir yenilik daha
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