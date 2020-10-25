2 yıllık büyümeyi 6 ayda sağladık

Dijitalleşme yatırımlarını aralıksız sürdüren bankacılık sektörü, pandemi döneminde yatırımlarının meyvelerini toplamaya başladı. Pandemide dijital işlem sayılarını artıran Halkbank, 2 yıllık büyümesini 6 ayda sağladı.Halkbank Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı Olcay Atlıoğlu, bankacılık sektöründe dijital alandaki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini ve bu alanda birçok uygulama hayata geçirdiklerini söyledi. Özellikle mobilde düzenli büyüme sağladıklarını aktaran Atlıoğlu, "Mobili kullanan, düzenli giriş yapan, aktif 2.5 milyon müşterimiz var. Bu alanda büyümemiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle pandemi döneminde tarihi rekor kırdık" dedi. Dijitaldeki işlem sayılarında son 6 ayda yüzde 20'yi aşan bir büyüme yakaladıklarını anlatan Atlıoğlu, "Normalde iki yılda sağlayacağımız büyümeyi 6 ayda yakaladık" ifadelerini kullandı.Milyonlarca müşterilerini uçtan uca dijital kredi kullanımına yönlendirdiklerini anlatan Atlıoğlu, "Binlerce esnaf ve KOBİ'mize dijital ortamda kredi kullandırdık. Banka müşterimiz olmasa dahi dijitalden girip kredi talebinde bulundular. Sonrasında da ATM'lerimizden paralarını alabildiler. Dolayısıyla sadece mobil değil mobili destekleyen dijital kanallarda da hızlı bir büyüme sağladık" diye konuştu.Uzaktan müşteri kabulünün devrim gibi çalışma olduğunu anlatan Atlıoğlu, şöyle devam etti:"Sistem şöyle işliyor: Müşteriler sağladığımız teknik altyapı üzerinden görüntülü arama yapıyor. Kimlik kartlarındaki NFC kodlarını okutarak kimlik teyidi sağlıyor. Böylece şubeye hiç gelmeden işlem yapabiliyor. Biz de daha önce hiç görmediğimiz kişiyi müşteri olarak kabul ediyor ve bundan sonraki bankacılık işlemlerini devam ettiriyoruz."Çağrı merkezinde iki yönlü çalışma yaptıklarını anlatan Atlıoğlu, "Müşterimizi ve süreçlerimizi dijitalleştirip, altyapıya yatırım yaptık. Bu çalışmalarla beraber çalışanlarımızın da uzaktan bağlantılarını destekledik. Bu anlamda sektörde iyi bir pratik gösterdik. Çalışanlarımız uzaktan bağlantıyla ilerini sürdürdü. Çağrı merkezlerimizde de uzaktan çalışma fırsatı yakaladık. Dolayısıyla minimum temas riskiyle bu dönemi atlattık. Bu dönemde Halkbank ailesi olarak çok şükür bir kayıp yaşamadık" şeklinde konuştu.Pandemi döneminde değişen alışkanlıkları dikkate alarak müşterilerin temassız ödemelerini kolaylaştıracak yeni uygulamalar hayata geçirdiklerini dile getiren Atlıoğlu, tüm kartlara ve pos cihazlarına temassız özelliği kazandırdıklarını anlattı. Atlıoğlu, "QR kodla ödeme yapma gibi uçtan uca daha iyi müşteri deneyimi sağlayan yenilikleri sürdüreceğiz" dedi.