Deprem konutları hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı

Depremin hemen ardından yapımına başlanan ve 7 ayda tamamlanan Dilek ve Petek Sitesi'ndeki konutlar hak sahiplerine teslim edildi.

Geçtiğimiz ay kura çekimi yapılan ve yapımı tamamlanan Dilek ve Petek Sitesi evlerinin anahtarları Elazığ Valisi Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın katılımıyla hak sahibi vatandaşlara teslim edildi.

Hak sahibi Neslihan Temiz'e 3. kat, 13 numaralı dairesinin anahtarını takdim eden Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "Yaklaşık bir ay önce 24 Ocak tarihinde meydana gelen depremde evlerini kaybetmiş olan Dilek Sitesi'nin sakinlerine çektiğimiz kurayla evlerini ve bloklarını belirlemiştik. Bugün itibariyle Neslihan Temiz hanımefendiye kendisine o gün orada çıkmış olan 3. Kat 13 numaralı dairenin anahtarını devlet büyüklerimiz adına takdim ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle yapılan bu işlemde de sizlere selamlarını sevgilerini iletiyorum. Hayırlı olsun." dedi.

DEPREMDE BİNLERCE KONUT İSE HASAR GÖRMÜŞTÜ

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da ise 4 vatandaş hayatını kaybetmişti. Depremde binlerce konut ise hasar görmüştü. Deprem sonrasında bölgedeki çalışmaları yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kentin 10 farklı noktasında yaklaşık 20 bin kalıcı konut yapımına başlanmıştı. Elazığ'da yılsonuna kadar 8 bin konut tamamlanarak depremzedelere teslim edilecek.