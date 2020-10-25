Ekim ayı sosyal yardım ödemeleri başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5 nakdi sosyal destek programı kapsamında ekimde 99 milyon liralık ödeme yapacaklarını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Bakan Selçuk, ekim ayına ilişkin muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara ve öksüz/yetimlere yönelik sosyal yardım ödemelerinin dün itibarıyla başladığını ve 28 Ekim'e kadar devam edeceğini belirtti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "5 nakdi sosyal destek programımızla yaklaşık 99 milyon lira ödeme yapacağız. 90 bin ihtiyaç sahibi kadınımıza toplam 57.2 milyon lira destek sağlayacağız" diye konuştu.