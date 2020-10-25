Palandöken'de prestij projeler atağı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, Belediye tarafından yapımı tamamlanan prestij projelerinin açılışları yapılmaya başlandı. Başkan Muhammet Sunar, SABAH'a yaptığı açıklamada ilçede yaşanan gelişmelerle ilgili şunları söyledi; "Palandöken ilçemizi kış turizmi bakımından ülkemizin en önemli ilçesi olarak görebiliriz. Şehrimizde birlik ve beraberlik içinde ilçemizin kalkınması için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Yaptığımız projeleri en kısa sürede hayata geçirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Daha çok çalışıp ilçemizle birlikte şehrimiz için daha güzel yerlere gelmeyi hedefliyoruz. Kış turizminin merkezi olan ilçemizde, hem altyapı çalışmaları hem de yol çalışmalarıyla adeta bir hizmet atağında bulunuyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlik içinde vatandaşlarımıza daha çok hizmet vermenin gayreti içerisindeyiz" dedi.

BAŞKAN ÖZ'DEN BELEDİYELERE TEŞEKKÜR

Yapılan açılış töreninde AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, açılıştan açılışa koşmanın heyecanı ve coşkusu içinde olduklarını paylaşarak şunları söyledi: "Bugün Tekman'da açılış yaptık. Yine hatırlayacaksınız geçen hafta hem Palandöken Belediyemizin, hem de Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarının olduğu açılışları gerçekleştirmiştik. Orada 'Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlere yetişemiyoruz' demiştim. Hakikaten bunu yeniden yaşadım. Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerin açılışına yetişemiyoruz. Onun için bu hizmetleri bizlere sağlayan başkanlarımıza kıymetli ekiplerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tabi en büyük teşekkürü bize bu imkânları sağlayan, Ak Parti'mize ve onun çok kıymetli Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Ülkemiz ve bölgemiz, bütün önemli hizmetleri bizim dönemimizde aldı, alıyor."

SEKMEN, PALANDÖKEN GELİŞİYOR, ERZURUM BÜYÜYOR

Programın son konuşmacısı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de AK Parti'nin belediyecilik anlayışına dikkat çekerek, sosyal, fiziki ve ekonomik belediyecilikle öne çıktığını kayda geçti. Başkan Sekmen, "Şunu ifâde etmeliyim ki açılıştan açılışa koşuyoruz. Sabah Tekman'da İl Başkanımız, Milletvekilimiz Zehra Hanımla çok büyük açılışları yaparak buraya geldik. Parasal olarak söylerseniz en az 400 milyonluk açılışı Tekman'da gerçekleştirdik. Tekmanlılara ve şehrimize hayırlı olsun. Simdi de burada hem Büyükşehir Belediyemizin, hem Palandöken ilçemizin yaptığı güzel hizmetlerin açılışını yapıyoruz. Palandöken Belediyemizin Hüseyin Avni ulaş mahallemizde hizmete sunduğu proje hakikaten takdirlik. Palandöken Belediyemize, Başkanımıza, ekibine, meclis üyelerine teşekkürü bir borç biliyorum. Marifet iltifata tabidir. Biz hizmet yapana teşekkür ve tebrik ederek şevkini artırırız. Daha çok hizmet yapmasını sağlarız. AK Parti'mizin belediyecilik anlayışı çok farklı. Bu artık tarihe geçti. Ak Parti denilince sosyal belediyecilik, fiziki belediyecilik ve bir de ekonomik belediyecilik akla geliyor. Ak Parti'den önceki dönemlere bakalım. Sular akmıyor, yollardan geçilmiyordu. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, Bir Ak Parti öncesi, sonrası ve devamı var. Bazı şehirlerde belediye başkanları değişti. İstanbul, Ankara, Antalya. Oralara gidince Vatandaşlara sorma fırsatım oluyor. Aldığımız cevap 'Bizi yanılttılar, yanıldığımızı anladık.' oluyor. Laf söylemek başka, icraat başka. Biri icraat yapar eser yapar, biri de laf yapar bakar. Cumhur ittifakının belediye başkanları olarak iki parti el ele vererek gönül gönüle vererek Ak Partimizin öncülüğünde çok güzel hizmetler gerçekleştiriyoruz. Çat yolu çalışmalarımız bitmek üzere, yine yanında dev bir hastane, Cumhurbaşkanımıza, ekibine ne kadar teşekkür etsek azdır. Böyle bir hastane yanı başımızda hizmete giriyor. Yine ilçemizde Palandöken Belediyemiz, İl Başkanımız ve Meclis üyelerimizle birlikte bir Bilgi Evi İnşasına başlayacağız. Okuma salonundan, dershane salonuna kadar her şeyi olacak. Hemen yanında bir okulumuz var. Bu okulumuz da yeni hale geldi. İşte Palandöken Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemizin hizmeti de burada. Yine hemen bu bölge civarında bulunan camimizin çalışmalarını da palandöken belediyemizle beraber sürdürüyoruz. Çok önemli bir cadde açacağız onun da çalışmaları devam ediyor. Yoncalık'ı E 80 üzerinden Palandöken'e bağlıyoruz. Belediye Başkanımızın ricasıydı, bizler de hemen 'yapalım' dedik ve yapıyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bu vesileyle bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.