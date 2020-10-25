Talebe yetişemiyoruz

Küresel salgın Kovid-19 nedeniyle ekonomide yaşanan daralmanın ardından toparlanma süreci hızlı başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "V tipi toparlanma yaşayacağız" şeklinde tanımladığı süreç, mobilya sektöründe yansımalaranı gösteriyor. Pandemi nedeniyle işleri bir süre aksayan mobilya sektöründe yeni normale geçişle birlikte hızlı toparlanmanın etkileri görülüyor. Öyle ki sektör oyuncuları yoğun talep karşısında mobilya yetiştiremiyor.İstikbal, Bellona ve Mondi Home markalarıyla Türkiye'deki mobilya sektörünün en büyük oyuncusu olan Erciyes Anadolu Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, sektörün tarihinin en yoğun talebiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Ertekin, "Şu an inanılmaz bir yoğunluğumuz var. Mobilya yetiştiremiyoruz. Bize 3 ay sıfır talep gelse dahi üretim hattımız dolu. Deyim yerindeyse mobilya siparişi için artık sıra almanız gerekiyor" dedi.Bu yoğunluğun üç sebepten kaynaklandığını anlatan Ertekin, şöyle devam etti: "Evde kalınan süreçte mobilya yenileme arzusu oluştu. Mesela Erciyes Holding olarak biz insanlar evlerine kapanınca iskonto kampanyası yaptık. 2 ayda alacağımız siparişi 10 günde aldık. Evlere kapanınca insanların hem tadilat yaptırdığını hem de eşyaları değiştirdiğini gördük. Bir de yeni normale geçişte birlikte ertelenen düğünlerin getirdiği talep artışı oldu. Salgındaki izolasyon süreci de üretimin ritmini bozdu. Biz emek yoğun çalışan bir sektörüz. Bu sektörde bir çalışan kovide yakalanırsa onunla birlikte çalışan kişileri de izole etmeniz gerekiyor. 15 gün boyunca üretimdeki bir birim kapanıyor. Bu da üretim ritminin bozulmasına ve teslim süreçlerinin aksamına neden oluyor."Bu yoğun talebin sürekli olmayacağını düşündüklerini kaydeden Ertekin, "Sektörde en düşük talep kasım-aralık döneminde yaşanır. Şimdi biz talep akışını izleyeceğiz. Eğer talep yoğunluğu bu dönemde de devam ederse kapasite artışına gideceğiz" dedi. İç pazarın her zaman öncelikleri olduğunu anlatan Ertekin, "Yoğun talep nedeniyle bir tercih yapmamız gerekti ve ihracatın payını iç pazara yönlendirdik. Bu da ihracatımızı bir önceki yıla göre bir miktar düşürdü" şeklinde konuştu. Mobilya fiyatlarının hammadde fiyatlarına paralel yılbaşından bugüne yüzde 40'a yakın arttığını anlatan Ertekin, "Biz fiyat artışını sınırlı tuttuk. Tüketicimizin alım gücünü de dikkate alarak fiyat artışını yüzde 20'lerin üzerine çıkarmadık" dedi.Pandemidöneminde de yatırımlarını aralıksız sürdürdüklerini anlatan Ertekin, "İstikbal, Bellona ve Mondi- Home markaları ile Türkiye çapında 182 yeni bayi açılışı gerçekleştirdik. Yeni mağazalarla birlikte bin 262 kişiye istihdam sağladık. Bize güvenen iş ortaklarımız ve çalışanlarımızın desteği ile pandemi sürecine rağmen büyümeye devam ediyoruz" dedi.ErciyesAnadolu Enerji Grubu'ndaki yatırımlarla ilgili de bilgi veren CEO Ertekin, 11'i HES, 1'i RES olmak üzere toplam 12 enerji santrali ile yıllık ortalama 590 bin 919 megavat saat enerji ürettiklerini, yeni yatırımlarla birlikte bunun 1 milyon 384 bin megawat saatlik kapasiteye ulaşacağını söyledi. Ertekin, "Mevcut santrallerin yanı sıra Antalya Akseki GES, Van Arısu GES, Sibel RES ve Ömerli RES'te 318 milyon doları aşan yatırım yaptık. Şirket portföyündeki lisanslarla ilgili yatırımların tamamı TMSF kayyımlığı döneminde başladı" dedi. Türkiye'nin en büyük lisanslı güneş enerji santrali olma unvanını taşıyan Van Arısu GES'in, yaklaşık 760 dönüm arazide 111 bin megavat saat yıllık elektrik üreteceğini anlatan Ertekin, "Santral devreye alındığında Türkiye'de tek parselde ve tek lisans altında en fazla kurulu güce sahip (45 MW) güneş enerji santrali olma özelliğini taşıyacak. Bu proje, Türkiye'de en büyük tek eksenli güneş takip sistemi ve çift taraflı güneş panelleri kullanılan güneş enerjisi santrali" diye konuştu.