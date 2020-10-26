Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika: 26 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Haftanın ilk işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip edilmeye başlandı. Özellikle corona virüsü nedeniyle inişli çıkışlı grafiğe sahip olmasından dolayı küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı haline gelirken ekonominin de merkezinde yer alıyor. Canlı ve güncel rakamlar ile birlikte alış ve satış fiyatları da araştırılır hale geldi. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 26 EKİM 2020 PAZARTESİ

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları son dakika haberleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Haberimizin içerisinden 26 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın alış ve satış fiyatlarına ulaşabilir, canlı rakamları görebilirsiniz.