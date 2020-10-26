Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika: 26 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Canlı rakamlar ile : 26 Ekim 2020 , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar?

haberleri günün her saati yakından takip ediliyor. Corona virüsü nedeniyle canlı ve güncel rakamlar araştırılırken pandamı sürecinin getirdiği ekonomik olumsuzluklar nedeniyle sarı metali ekonominin merkezinde görüyor. Öte yandan iyi bir yatırım aracı olarak kabul edilen altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Ekim 2020 bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar? İşte canlı ve güncel rakamlar ile son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 26.10.2020 18:38 ABONE OL
Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika: 26 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Haftanın ilk işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen haberleri yakından takip edilmeye başlandı. Özellikle corona virüsü nedeniyle inişli çıkışlı grafiğe sahip olmasından dolayı küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı haline gelirken ekonominin de merkezinde yer alıyor. Canlı ve güncel rakamlar ile birlikte alış ve satış fiyatları da araştırılır hale geldi. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Ekim 2020 bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 26 EKİM 2020 PAZARTESİ

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları son dakika haberleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Haberimizin içerisinden 26 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın alış ve satış fiyatlarına ulaşabilir, canlı rakamları görebilirsiniz.

Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika: 26 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 446,69

SATIŞ: 463,96

ATA ALTIN

ALIŞ: 463,96

SATIŞ: 3.309,10

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.275,00

SATIŞ: 3.324,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika: 26 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.164,83

SATIŞ: 3.226,03

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.603,60

SATIŞ: 1.618,10

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika: 26 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 801,80

SATIŞ: 809,10

GRAM ALTIN

ALIŞ: 495,10

SATIŞ: 495,20

ARKADAŞINA GÖNDER
Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika: 26 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA