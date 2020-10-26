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fiyatları bugün ne kadar? 26 Ekim güncel

Altın fiyatları son dönemde hareketli bir grafik içerisinde bulunuyor. Bu noktada en çok tercih edilen yatırım aracı olan çeyrek altının anlık ve canlı fiyatı vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Ağustos ayında zirve rakamlarını gören ve hâlihazırda hareketliliği devam eden altının gram fiyatı şu saatler de 493 lira civarında bulunuyor. Peki, fiyatları bugün ne kadar? İşte 26 Ekim güncel

Giriş Tarihi: 26.10.2020 14:39 ABONE OL
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Ekim güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları son dönemde koronavirüs kaynaklı olarak hareketli bir grafik çiziyor. Bilindiği üzere altın fiyatları, pandemi sürecinde ciddi artışlar yaşadı ve Ağustos ayında zirve rakamları gördü. Altının gram fiyatı ise, şu sıralar 486 lira civarında seyrediyor. Bu noktada en çok tercih edilen yatırım aracı çeyrek altın da merak konusu oluyor. Peki, ? İşte 26 Ekim güncel

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

İşte 26 Ekim güncel ve canlı çeyrek altın fiyatları;

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Ekim güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.137,91

SATIŞ: 3.198,60

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.591,20

SATIŞ: 1.604,90

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Ekim güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 795,50

SATIŞ: 802,20

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GRAM ALTIN

ALIŞ: 491,16

SATIŞ: 491,25

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Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Ekim güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
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