Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Ekim güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları son dönemde koronavirüs kaynaklı olarak hareketli bir grafik çiziyor. Bilindiği üzere altın fiyatları, pandemi sürecinde ciddi artışlar yaşadı ve Ağustos ayında zirve rakamları gördü. Altının gram fiyatı ise, şu sıralar 486 lira civarında seyrediyor. Bu noktada en çok tercih edilen yatırım aracı çeyrek altın da merak konusu oluyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 26 Ekim güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

İşte 26 Ekim güncel ve canlı çeyrek altın fiyatları;