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Haberler Ekonomi Haberleri Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? 26 Ekim 2020 Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel rakamlar

fiyatları ne kadar? 26 Ekim 2020 , kaç TL? Canlı ve güncel rakamlar

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan fiyatları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Özelikle son günlerde ani iniş ve çıkış grafiği gözlemlenen altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla öne çıkıyor. Düğünlerde hediye amaçlı ve yatırım amacıyla alınan cumhuriyet altın fiyatı yükseliş gösterirken bugün alış fiyatı olarak 3.251,00 lira civarında işlem görmeye başlandı. Peki ne kadar? 26 Ekim 2020 , kaç TL? İşte Kapalıçarşı’dan gelen canlı ve güncel rakamlar…

Giriş Tarihi: 26.10.2020 12:55 ABONE OL
Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? 26 Ekim 2020 Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel rakamlar

Yatırımcısının yakından takip ettiği altın fiyatları an be an takip ediliyor. Yatırımını cumhuriyet altını üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Haftanın ilk iş günü canlı ve güncel rakamları öğrenmek isteyen vatandaşlar ilk olarak kuyumcuların yolunu tutuyor. Peki fiyatları ne kadar? 26 Ekim 2020 , kaç TL?

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 26 EKİM CUMHURİYET ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Haftanın ilk işlem gününde yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Haberimizde, 26 Ekim 2020 Cumhuriyet altın fiyatı ile canlı ve güncel rakamlara ulaşabilirsiniz.

Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? 26 Ekim 2020 Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel rakamlar

CUMHURİYET ALTIN

ALIŞ: 3.251,00

SATIŞ: 3.300,00

CANLI CUMHURİYET ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? 26 Ekim 2020 Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel rakamlar

fiyatı, bugün saat 12:51 itibarıyla alış 3.251,00 TL, satış 3.300,00 TL üzerinden işlem görüyor. Anlık cumhuriyet altın fiyatı değişimini güncel olarak takip etmek için A Para cumhuriyet altın fiyatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

CANLI CUMHURİYET ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? 26 Ekim 2020 Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel rakamlar
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