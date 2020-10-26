Doğa Sigorta CEO’su Kırmızı, İş Dünyasına Yön Veren 50 CEO Listesi’nde 32 basamak yükselişle 8. sırada

DOĞA Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, aylık ekonomi ve iş hayatı dergisi Business Life'ın, her yıl geleneksel olarak düzenlediği "İş Dünyasına Yön Veren 50 CEO" listesinde geçtiğimiz seneye göre 32 basamak birden yükselerek 8. sıraya adını yazdırdı. Kırmızı, 2017'de 49'uncu olduğu listede, 2018'de 45'inci ve 2019'da ise 40'ıncı sıralarda kendine yer bulmuştu. Performans, ortak düşünce ve somut veriler doğrultusunda belirlenen liderler arasından seçilen "İş Dünyasına Yön Veren 50 CEO" listesi, okur geri bildirimleri ve "Business 500" abonesi 250'yi aşkın üst düzey yöneticinin görüşleriyle şekillendi. Kırmızı, listenin düzenlenmesine katkıda bulunan yöneticilere teşekkür ederken, beraber çalıştığı yönetici ve çalışanların da bu başarıda önemli rol oynadıklarını belirtti ve Doğa Sigorta'yı güçlü profesyonel yönetim kadrosu ile beraber sigorta sektörünün en güçlü markalarından biri haline getirdiklerini dile getirdi. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini de sürdüren Kırmızı, Doğa Hospital, Mesleğim Eğitim Kurumları, Berk Anadolu Lisesi, Agroberk Gıda gibi sektörlerde faaliyet gösteren grup şirketlerinin Türk ekonomisine önemli bir katma değer sağlamasından ve istihdam yaratmasından onur duyduğunu, yerli ve milli bir şirket olarak yatırımlarını sürdüreceklerini ekledi.