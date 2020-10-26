Kamuya 100 bin personel alınacak

Yeni yılda öğretmenden hemşireye, emniyet görevlisinden doktora, eczacıdan din görevlisine, madenciden bekçiye kadar binlerce kişiye iş kapısı açılıyor. İlk adımda Yeni Ekonomi Programı öncesi uygun görülen ve bütçelendirilen 35 binin üzerinde personel alımı gerçekleşecek. Ardından da yaklaşık 65 bine yakın alım yapılacak. Kamuya 6 bin yeni alımla engelli çalışan sayısı 64 bini geçecek. İhtiyaca göre kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personel atamaları devam edecek. Meclis'te görüşmeleri başlayan 2021 bütçesinde kamu personel giderleri kamuda istihdam edilecek yeni personel alımı kapsamında yüzde 15 artırılarak 385 milyar lira olarak belirlendi. Kamu kurumları yeni yıldan itibaren ihtiyaca göre İŞKUR üzerinden KPSS 60, 70 taban puanı şartı ile KPSS şartsız olarak memur alımı yapacak. PTT 2023'e kadar 55 bin personel alımı gerçekleştirecek.



KIRSALDA 100 BİN İSTİHDAM

Kırsal kalkınmaya 2021 bütçesinde 6 milyar liralık ödenek ayrılırken program kapsamında oluşturulan istihdamın yılsonunda 100 bin kişiye ulaşması bekleniyor. Yeni dönemde organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinde de 60 binin üzerinde ilave istihdam bekleniyor. Üç yıllık dönemde kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımlarının yapılacağı belirtilerek, norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek. Aynı kapsamda çalışanların yetkinlikleri belirlenecek, hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemiyle başarılı personel ödüllendirilecek.



HIZLI İŞE DÖNÜŞ İÇİN GERİ SAYIM

GENÇLERIN deneyim kazanarak işgücü piyasasına girişini kolaylaştıran, kısmi süreli çalışmayı teşvik eden, yapısal düzenlemeler içeren istihdam paketi kısa sürede yaşama geçiyor. Hızlı işe dönüş desteğiyle işsizlik ödeneğinden yararlananların işgücüne daha çabuk dönmeleri teşvik ediliyor. işsizlerin profillerinin çıkarılmasına ve aktif işgücü programlarının profil temelli sunumuna yönelik çalışmalar yapılacak.



HIZLI İŞE DÖNÜŞ İÇİN GERİ SAYIM

GENÇLERIN deneyim kazanarak işgücü piyasasına girişini kolaylaştıran, kısmi süreli çalışmayı teşvik eden, yapısal düzenlemeler içeren istihdam paketi kısa sürede yaşama geçiyor. Hızlı işe dönüş desteğiyle işsizlik ödeneğinden yararlananların işgücüne daha çabuk dönmeleri teşvik ediliyor. işsizlerin profillerinin çıkarılmasına ve aktif işgücü programlarının profil temelli sunumuna yönelik çalışmalar yapılacak.

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