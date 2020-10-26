Kapalıçarşı'dan gelişmeler: Tam ve yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Tam ve yarım altın son dakika canlı - güncel rakamlar…

Tam ve yarım altın fiyatları gün içerisinde özellikle yatırım amacıyla sarı metalin bu çeşidini tercih eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu altının işçiliğinin az olması ve kolayca nakde çevriliyor olması nedeniyle orta düzey yatırımcıların gözdesi olduğu biliniyor. Fiyatlarında ise diğer çeşitleriyle doğru orantılı olarak hareketlilik gözlemleniyor. Peki, Tam ve yarım altın fiyatları ne kadar kaç TL? İşte son dakika canlı tam ve yarım altın fiyatları gelişmeleri…

TAM VE YARIM ALTIN NE KADAR? KAPALIÇARŞI CANLI RAKAMLARLA TAM VE YARIM ALTIN KAÇ TL?

Koronavirüs salgınının etkisi ile bir dönem ani yükselişlere sahne olan sarı metalde son günlerde ise durgunluk hali gözlemleniyor. Ağustos ayında son yılların zirvesinde ulaşan altının alış ve satışındaki bu hareketlilik nedeniyle yatırımcılar gün içerisinde özellikle tam ve yarım altın fiyatları üzerindeki gelişmeleri takip ediyor…