Kapalıçarşı'dan gelişmeler: Tam ve yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Tam ve yarım altın son dakika canlı - güncel rakamlar…

Tam ve yarım altın fiyatları gün içerisinde özellikle yatırım amacıyla sarı metalin bu çeşidini tercih eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu altının işçiliğinin az olması ve kolayca nakde çevriliyor olması nedeniyle orta düzey yatırımcıların gözdesi olduğu biliniyor. Fiyatlarında ise diğer çeşitleriyle doğru orantılı olarak hareketlilik gözlemleniyor. Peki, Tam ve yarım altın fiyatları ne kadar kaç TL? İşte son dakika canlı tam ve yarım altın fiyatları gelişmeleri…
TAM VE YARIM ALTIN NE KADAR? KAPALIÇARŞI CANLI RAKAMLARLA TAM VE YARIM ALTIN KAÇ TL?
Koronavirüs salgınının etkisi ile bir dönem ani yükselişlere sahne olan sarı metalde son günlerde ise durgunluk hali gözlemleniyor. Ağustos ayında son yılların zirvesinde ulaşan altının alış ve satışındaki bu hareketlilik nedeniyle yatırımcılar gün içerisinde özellikle tam ve yarım altın fiyatları üzerindeki gelişmeleri takip ediyor…
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.137,9100
SATIŞ: 3.170,68
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YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.591,00
SATIŞ: 1.595,70
HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 492,5 liradan işlem görüyor.
Cuma günü, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 487,1 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 492,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 808 lira, Cumhuriyet altını da 3.300 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.900 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin ve dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını belirtti.
Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile yeni konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.