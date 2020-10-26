Katarlı marketler zincirinden Türk ürünlerine destek

Körfez ülkelerinde gayriresmi olarak başlatılan boykot çağrılarına karşılık, Katar'daki büyük marketler zincirlerinden Al Rawnak'ın Türk ürünlerini tanıtma kampanyası büyük ilgi gördü. Ülkedeki tüm şubelerinde satışa sunduğu Türk ürünlerinin üzerine Türk bayrağı yerleştiren firma, indirimler yaparak ürünleri uygun fiyatlarla satışa sundu. Al Rawnak Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim el-Derviş kampanyayı başlatma nedenini "Türk halkının İslam ümmetinin adil sorunlarıyla ilgilenmesi ve abluka sırasında Katar halkının yanında durması" şeklinde açıkladı. Derviş, "Türkiye'nin karalanma kampanyalarına karşı bizim de böyle bir hamle yapmamız gerektiğini düşündük" dedi.