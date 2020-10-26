Şehre özel meslek liseleri geliyor

Hizmet ve sanayi sektörünün en büyük sorunlarından biri olan ara eleman için çözüm formülü bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı, sektörlerin ihtiyacı olan personeli yetiştirmek amacıyla her şehrin yoğunlaştığı üretim alanına özel meslek liseleri kuracak. Örneğin tarım sanayisiyle öne çıkan Konya'da tarım meslek lisesi, Kayseri'de mobilya meslek lisesi, Bursa'da tekstil meslek liseleri olacak. Çıkardığı özel bir yasayla fabrikalarda da sınıflar kurmaya hazırlanan bakanlık, öğrencilere de mesleki eğitimlerini ustabaşılarından aldıracak.Giresun'da bir araya geldiğimiz Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Meslek lisesindeki beceri setleriyle sanayinin ve hizmet sektörünün ihtiyacı olan beceri setlerinin örtüşmesini hedef alıyoruz. Bu kapsamda 50'nin üstündeki sektörle toplantılar yaptık. Onlara, 'Sanayi ve hizmet sektöründe becerilerin yenilenmesine ilişkin olarak neye ihtiyacınız varsa bizim müfredatımız odur. Öğretim programlarımız buna uyum sağlar. Çünkü bizim mezunlarımızın sizin üretimde beklediğiniz niteliklerle yüzde 100 örtüşmesi ana hedefimiz' dedik. Sektörler taleplerini ortaya koydu" diye konuştu.Öğrencinin sadece teorik çerçevede değil, uygulayarak ve üreterek öğrenmesini hedeflediklerini aktaran Selçuk, şöyle devam etti: "Biz sanayicilere 'Bir fabrikada 6-7 odayı meslek merkezi yapalım, öğretmen bizden olsun, siz öğretmen ücreti vermeyin' dedik. Sadece ustabaşılarının derse girmesini talep ettik. Bir fabrikanın içinde eğitim kurumu olmaz biçiminde bir sınırlama vardı. 8 ay önce çıkardığımız yasayla onu da kaldırdık. Çünkü sanayi sektöründe makine parkı, dijital altyapı, iletişim altyapısı dijitalleşti. Fakat okullardaki makine parkı, okullardaki araç-gereçler, öğretmen nitelikleri, müfredat içerikleri ve benzeri birçok hususun mevcut gelişmelere paralel yenilenme ihtiyacı vardı. Hazır fabrikada imkân varken okul orası olsun dedik. Ustabaşıları da derse girsin, çocuk görerek işi öğrensin istedik. Bunun yasal ve uygulama altyapısı hazır." Hizmet sektöründe de benzer bir uygulamayı hayata geçirdiklerini aktaran Bakan Selçuk, "Turizm Bakanlığı ile 250 otelde okul açma projesi başlattık. 50'sini açtık" dedi. Savunma sanayisinin öncü noktada olduğunu aktaran Selçuk, "Aselsan'ın içine lise açtık. Gebze'de Organize Sanayi Bölgesine ve İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoparkı'nın içine lise açtık. Bunlar Türkiye'de ilk kez yüzde 1'lik dilimden öğrenci alıyorlar; bu meslek liselerinde hiç olmadı" dedi.MESLEK liselerinin bulundukları şehirlerdeki üretim alanlarının istihdamla örtüşme oranının yüzde 20'lerde olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, "Şimdi ekibimizle bir çalışma yapıyoruz. Şehrin ihtiyaçlarını ve üretimi dikkate alan bir model geliştiriyoruz. Mesela Konya'da tarımla ilgili büyük bir üretim var. Orada üniversitenin içine dünyadaki tarım liselerine bakıp dünyanın en gelişmiş tarım teknolojilerini içeren bir tarım lisesi açtık. Bu kapsamda şehirlerdeki üretim yoğunluğunu dikkate alıp, ihtiyacına göre meslek liseleri açacağız" şeklinde konuştu.ÇIRAKLIK eğitimini alanların da lise mezunu sayıldığını anlatan Bakan Selçuk, "Bu düzenlemenin ardından çıraklık eğitim merkezlerine başvuru yapan öğrenci sayısında bir anda ciddi bir artış oldu" dedi. Meslek okulu mezunlarının askerlikle ilgili de sıkıntı yaşadığını aktaran Selçuk, "Eğer üniversite okumuyorlarsa mezun olduktan iki yıl sonra askere gitmek zorundalardı. Okul sonrası tecilde iki yıl altı yıla çıkarıldı. Meslek lisesi mezunlarının ön lisans okuması halinde yedek astsubay olabilmesi için de bir kanun çıkartıldı" dedi.YENİbir yasa çıkardıklarını ve bu yasayla beraber ilk kez özel sektörün meslek eğitim merkezi açabilme iznini aldığını aktaran Selçuk, "Meslek eğitim merkezi çıraklık eğitimi demek. Mesela Almanya'da mesleki eğitimin yüzde 85'i özel sektörün elindedir. Bizde bu oran yüzde 5" dedi. Türkiye Odalar Borsalar Birliğiyle (TOBB) ortak bir çalışma yaptıklarını anlatan Selçuk, "Organize sanayi bölgelerinin içinde ya da dışındaki yüzlerce okulun hamiliğini üstlendiler. İş dünyasının temsilcileri yönetim kurulunda olacaklar, müfredatın içeriğini birlikte düzenleyecekler. İş dünyası okulun yönetiminde de söz sahibi olacak" dedi.