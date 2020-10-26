SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye Ocak zammı müjdesi! En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına Ocak ayından ne kadar zam yapılacak? Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlara yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Bilindiği üzere emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz ayında zam yapılıyor. Yapılacak zam tutarlarında ise enflasyon rakamları belirleyici etken oluyor. Şu ana kadar açıklanan rakamlar doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı neredeyse netleşti. Peki, Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisinin maaşları ne kadar olacak? İşte bu soruların yanıtları ve son dakika gelişmeleri…

EMEKLİ MAAŞLARINA OCAK ZAMMI! EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emekliye Ocak ayında yapılacak zam miktarı netleşiyor. Son 6 ayın enflasyon rakamları doğrultusunda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam miktarı belli olacak. Peki, şu ana kadar açıklanan rakamlar doğrultusunda emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

İşte son dakika haberinin ayrıntıları...