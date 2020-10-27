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'de yatırımcıların yüzde 55'i ile ilgileniyor

Grayscale'in Salı günü açıklanan anketinin sonuçlarına göre, 'deki yatırımcıların yarısından fazlası, satın almakla ilgileniyor

DHA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 18:08 ABONE OL
ABD'de yatırımcıların yüzde 55'i Bitcoin ile ilgileniyor

Grayscale'in 2019'da düzenlediği ankete katılan 1,000 kişinin yüzde 36'sı Bitcoin almakla ilgilendiğini söylerken, bu yılki ankette bu oran yüzde 55'e yükseldi ve bunların yüzde 83'ü de Bitcoin'e 2019 yılında yatırım yaptığını belirtti.

Anket sonuçları ayrıca, ankete katılanların yüzde 38'inin son dört ayda yatırım yaptığını gösterdi ve bunlardan üçte ikisi de bu yatırım kararında Covid-19 pandemisinin etkili olduğu söyledi.

Ankete katılanların yüzde 62'si, geçen yıla göre yüzde 9 puanlık bir artışla Bitcoin'i "bildiklerini" söyledi.

Dijital para birimi Salı günü erken saatlerde 13,400 dolar ile 16 ayın en yüksek düzeyine tırmandı.

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ABD'de yatırımcıların yüzde 55'i Bitcoin ile ilgileniyor
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