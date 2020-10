Akbank'ta POS cebe giriyor

Türkiye'de özellikle KOBİ'lerin ve esnafın en az kullandığı ödeme yöntemlerinden biri olan kredi kartıyla ödemeler için yeni bir ürün piyasaya çıktı. Akbank kasım ayı itibarıyla cep telefonundan bir uygulama üzerinden temassız işlem yapma imkânı sunacak. Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, "Akbank POS cihazları artık cebe iniyor. Üstelik 250 TL üzeri temassız ödemeler de Türkiye'de ilk kez 'Cebe POS' ile akıllı cihazlardan alınabilir hale geliyor" dedi.Akbank Cebe POS ile sektörde PIN destekli "Tap to Phone" teknolojisini Visa ve Provision işbirlikleri ile hayata geçiren ilk banka olduklarını bildiren Yüce, şunları kaydetti: "Bu sayede Android tabanlı telefon veya tablet ekranına PIN tuşlayarak kartlı ödeme işlemi gerçekleştirilebilecek." Dünyada 180 milyon KOBİ'nin yüzde 13'ü dijital ödeme kabul ederken 2 milyar NFC altyapısına sahip telefon olduğunu belirten Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise pandemi döneminde milyonlarca bireyin, alışveriş yaptıkları her yerde kartlarıyla ödeme yapmanın rahatlığını talep ettiğini söylediklerini aktardı. Tezel, "Visa'nın PIN destekli Tap To Phone teknolojisiyle, KOBİ'lere herhangi bir ek donanım gerekmeksizin, ödeme kabulünde akıllı telefonlarını kullanabilmelerini sağlıyoruz" dedi.