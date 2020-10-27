Bu sene VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim - yükseköğretim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

VGM burs sonuçları için binlerce öğrencinin geri sayımı başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödenmekte olan bu maddi desteğin ortaöğretim başvuruları 1-15 Ekim tarihleri aralığında alınmıştı. Yükseköğretim müracaatları ise halen devam ediyor. Peki, 2020 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu sene VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte tüm detaylar…

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2020 VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelecek olan son dakika açıklaması için heyecanlı bekleyiş başladı. Ortaöğretim ve yükseköğretim için ayrı ayrı alınan başvuruların yükseköğretim öğrencileri için olan sürecinin 30 Ekim tarihinde tamamlanacağı biliniyor. VGM burs başvuru sonuçları için heyecan dolu geri sayım başladı…