Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bu sene VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim - yükseköğretim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Bu sene burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim - yükseköğretim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

tarafından öğrencilere sağlanmakta olan burslara belirli tarihlerde başvurular alınırken bir taraftan da gözler burs başvuru sonuçları için kurumdan gelecek açıklamaya çevrildi. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine sağlanan bu maddi destek birçok vatandaşın eğitim hayatına büyük katkı sağlıyor. Peki, 2020 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu sene VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 27.10.2020 12:44 ABONE OL
Bu sene VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim - yükseköğretim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

burs sonuçları için binlerce öğrencinin geri sayımı başladı. tarafından ödenmekte olan bu maddi desteğin ortaöğretim başvuruları 1-15 Ekim tarihleri aralığında alınmıştı. Yükseköğretim müracaatları ise halen devam ediyor. Peki, 2020 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu sene VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte tüm detaylar…

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2020 VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelecek olan son dakika açıklaması için heyecanlı bekleyiş başladı. Ortaöğretim ve yükseköğretim için ayrı ayrı alınan başvuruların yükseköğretim öğrencileri için olan sürecinin 30 Ekim tarihinde tamamlanacağı biliniyor. VGM burs başvuru sonuçları için heyecan dolu geri sayım başladı…

Bu sene VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim - yükseköğretim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ortaöğrenim burs sonuçları için kurumdan net bir tarih verilmiş değil. Geçen yıl burs sonuçları 25 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların bu tarihte açıklanması bekleniyor.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www..gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

Bu sene VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim - yükseköğretim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bu sene VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim - yükseköğretim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA