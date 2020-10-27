Bu sene VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim - yükseköğretim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

VGM burs sonuçları için binlerce öğrencinin geri sayımı başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödenmekte olan bu maddi desteğin ortaöğretim başvuruları 1-15 Ekim tarihleri aralığında alınmıştı. Yükseköğretim müracaatları ise halen devam ediyor. Peki, 2020 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu sene VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte tüm detaylar…
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2020 VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelecek olan son dakika açıklaması için heyecanlı bekleyiş başladı. Ortaöğretim ve yükseköğretim için ayrı ayrı alınan başvuruların yükseköğretim öğrencileri için olan sürecinin 30 Ekim tarihinde tamamlanacağı biliniyor. VGM burs başvuru sonuçları için heyecan dolu geri sayım başladı…
VGM ortaöğrenim burs sonuçları için kurumdan net bir tarih verilmiş değil. Geçen yıl burs sonuçları 25 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların bu tarihte açıklanması bekleniyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.
Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.