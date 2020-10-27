Ekonomi rotasında ilerliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde ve kamu bankalarının lokomotifliğinde alınan önlemlerle pandemi sürecini en az hasarla atlatan ülkeler arasında yer alan Türkiye ekonomisinde, üçüncü çeyrekteki güçlü toparlanma devam ediyor. Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı veriler, Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde çizilen hedeflere adım adım yaklaşıldığını gösteriyor.



GÜVEN 32 AYIN ZİRVESİNDE

Reel kesimin güven endeksi ekimde eylüle göre 2.8 puan artarak 108.1 ile Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise 4 puan artarak 109.7 ile Şubat 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yatırım harcaması, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı endeksi azalış yönünde etkiledi.

'Reel Kesim Güven Endeksi' ve 'Kapasite Kullanım Oranı' arttı

ÇARKLARIN DÖNÜŞÜ HIZLANDI

Kapasite kullanım oranı ekimde bir önceki aya göre 0.8 puan artarak yüzde 75.4 ile 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Ayrıca pandemi öncesi martta yüzde 75.3 olan seviyeyi de geçmiş oldu.

Kapasite kullanım oranı pandemi döneminde nisanda yüzde 61.6'ya gerilemişti. Hükümetin reel sektöre yönelik almış olduğu kararlar, bir yandan güveni artırırken, diğer yandan üretimde de çarkların dönüşünü hızlandırmış oldu. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da 0.6 puan artarak yüzde 74.9'a ulaştı.



BÜYÜME PATİKASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekim ayına ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan sektörel güven endeksleriyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı kapasite kullanım oranı verilerini değerlendirdi. Bakan Albayrak, son verilerin, Türkiye ekonomisinin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösterdiğini belirterek, "Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6.4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1.7 arttı. Kapasite kullanım oranı ise yüzde 74.6'dan yüzde 74.9'a yükseldi" dedi.



TRİLYON DOLARLIK ŞİRKETLERLE BİR ARAYA GELİYOR

Dünyada Kovid-19 salgını sonrası küresel ekonomilerin nasıl şekilleneceği, tedarik zincirlerinin ne yönde değişeceği konularının tartışıldığı bir ortamda Türkiye önemli bir toplantı gerçekleştiriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Citibank tarafından bugün video konferans yöntemiyle düzenlenecek olan Citibank Yatırımcı Konferansı'na katılacak. Bakan Albayrak, uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek. Video konferans yoluyla yapılacak toplantıya teknoloji, ilaç, otomotiv, enerji, sigortacılık gibi sektörlerden 100'den fazla şirketin temsilcileri katılacak. Dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren küresel şirketlerin toplam ciroları ve piyasa değerleri trilyonlarca doları buluyor. Aralarında dünyanın en değerli şirketlerinin de bulunduğu toplantıda, doğrudan yatırımlar konusunda Türkiye'deki yatırım imkânları, fırsatlar ve gelişmeler ele alınacak. Konferansa katılacak 78 şirketin piyasa değeri toplamı yaklaşık 10 trilyon doların üzerinde bulunuyor. Toplantıya Amazon, Apple, Allianz, BC Partners, Boeing, BP, Cargill, Coca Cola, Dupont, Ford, GE, Henkel, huawei, Lukoil, P&G, Pepsi CO, Philips, Renult, Samsung, Shell, Siemens, Socar, Tesla, Microsoft, Toyota, Unilever, Volkswagen gibi dünya devleri katılacak.



SEKTÖREL GÜVEN DE ARTIYOR

TÜİK'in açıkladığı verilere göre sektörel güven endekslerinin de tamamı ekimde arttı. Güven endeksi ekimde geçen aya göre hizmet sektöründe yüzde 6.4, perakende ticarette yüzde 1.7 ve inşaat sektöründe yüzde 0.6 arttı. Hizmet sektörü güven endeksi 79.7 ile, perakende sektörü güven endeksi ise 95.0 ile 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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