Flaş açıklama geldi... Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, KÇÖ ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği süresi ne zamana kadar uzatıldı?

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Flaş açıklama geldi... uzatıldı mı, KÇÖ ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği süresi ne zamana kadar uzatıldı?

Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberine göre; pandemi sürecinde vatandaşlara sağlanmakta olan süresi yeniden uzatıldı. Ağustos ayında sona ereceği öngörülen bu ödenek bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı kararı ile iki ay daha uzatılmıştı. Ekim ayının sonuna gelinmesiyle beraber gözler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a çevrildi. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ ne zamana kadar uzatıldı? İşte gelen son dakika açıklamasının detayları…

Giriş Tarihi: 27.10.2020 10:56 Son Güncelleme: 27.10.2020 10:56 ABONE OL
Son dakika:Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği süresi ne zamana kadar uzatıldı?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz akşam yaptığı son dakika açıklaması ile ödemelerinin bir süre daha uzatıldığını ifade etti. Bu açıklama sonrası ödenekten faydalanmakta olan binlerce vatandaş detayları merak ediyor ve internet aracılığı ile araştırıyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? İşte gelen son dakika açıklamasının detayları…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI, NE ZAMAN BİTECEK?

Pandemi sürecinde vatandaşlara sağlanmakta olan Kısa çalışma ödeneği ödemeleri her ayın başında ödenmeye devam ederken öte yandan son dönemde bu ücretin verilmeye devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Bilindiği üzere koronavirüs salgının vatandaşların ekonomisindeki negatif yönlü etkileri kontrol altında tutabilmek amacıyla bu ödemeler yapılıyordu…

Son dakika:Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği süresi ne zamana kadar uzatıldı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI? FLAŞ AÇIKLAMA

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi döneminde verilen '' ve pandemi döneminde uygulanan 'İşten Çıkarma Yasağı', Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2 ay daha uzatıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında işçi ve işverenlere destek amaçlı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi döneminde verilen 'Kısa Çalışma Ödeneği' ve pandemi döneminde uygulanan 'İşten Çıkarma Yasağı', Resim Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 2 ay daha uzatıldı.

Son dakika:Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği süresi ne zamana kadar uzatıldı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ile ilgili Twitter hesabından "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" açıklamasında bulundu.

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Flaş açıklama geldi... Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, KÇÖ ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği süresi ne zamana kadar uzatıldı?
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