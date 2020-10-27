Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği hakkında son dakika haberi! 2 ay daha uzatıldı...

Son dakika haberi: Corona virüs salgını sonrası vatandaşı ve iş dünyasını desteklemek amacıyla başlatılan kısa çalışma ve nakdi ücret desteği ödemeleriyle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamada bulundu. Kısa Çalışma Ödeneği' ve corona virüs döneminde uygulanan İşten Çıkarma Yasağı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2 ay daha uzatıldı.