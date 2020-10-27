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Haberler Ekonomi Haberleri Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği hakkında son dakika haberi! 2 ay daha uzatıldı...

Kısa çalışma ve hakkında haberi! 2 ay daha uzatıldı...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ve ile ilgili haberi geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı sosyal medya hesabından kararı duyurdu. Bakan Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" dedi. İşte kısa çalışma ve nakdi ücret desteği ödemeleriyle ilgili ...

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Giriş Tarihi: 27.10.2020 08:48 Son Güncelleme: 27.10.2020 08:53 ABONE OL
Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği hakkında son dakika haberi! 2 ay daha uzatıldı...

haberi: Corona virüs salgını sonrası vatandaşı ve iş dünyasını desteklemek amacıyla başlatılan kısa çalışma ve ödemeleriyle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıklamada bulundu. ' ve corona virüs döneminde uygulanan İşten Çıkarma Yasağı 'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2 ay daha uzatıldı.

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği hakkında son dakika haberi! 2 ay daha uzatıldı...

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında işçi ve işverenlere destek amaçlı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi döneminde verilen '' ve pandemi döneminde uygulanan 'İşten Çıkarma Yasağı', Resim Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 2 ay daha uzatıldı.

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği hakkında son dakika haberi! 2 ay daha uzatıldı...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , ile ilgili Twitter hesabından "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz."

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği hakkında son dakika haberi! 2 ay daha uzatıldı...

", Fesih Kısıtı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" açıklamasında bulundu.

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Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği hakkında son dakika haberi! 2 ay daha uzatıldı...
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