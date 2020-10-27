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! Bakan Varank: Fransız mallarına karşı göstereceğimiz duruş İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacaktır

haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Fransız mallarına karşı göstereceğimiz duruş, hakaretlere, faşist ve İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacaktır" açıklamasını yaptı.

AA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 15:47 ABONE OL
SON DAKİKA! Bakan Varank: Fransız mallarına karşı göstereceğimiz duruş İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacaktır

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Fransız mallarına karşı göstereceğimiz duruş, hakaretlere, faşist ve İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacaktır" açıklamasını yaptı.

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SON DAKİKA! Bakan Varank: Fransız mallarına karşı göstereceğimiz duruş İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacaktır
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