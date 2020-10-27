SON DAKİKA! Bakan Varank: Fransız mallarına karşı göstereceğimiz duruş İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacaktır

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Fransız mallarına karşı göstereceğimiz duruş, hakaretlere, faşist ve İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacaktır" açıklamasını yaptı.

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