Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank bankaların taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

Kredi faiz oranları bugün ne kadar? Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Salgın nedeniyle vatandaşları rahatlatmak adına bankalar tarafından pek çok kredi paketi sunuldu. Otomobil ve konut sektörü gaza basmış, satışlarda patlama yaşanmıştı. Peki, kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti, İş Bankası ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.38

Taşıt kredisi: 1.42

Konut kredisi: 1.35