Son Dakika Haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank bankaların taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

Kredi faiz oranları bugün ne kadar? Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Salgın nedeniyle vatandaşları rahatlatmak adına bankalar tarafından pek çok kredi paketi sunuldu. Otomobil ve konut sektörü gaza basmış, satışlarda patlama yaşanmıştı. Peki, kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti, İş Bankası ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.38
Taşıt kredisi: 1.42
Konut kredisi: 1.35
HALKBANK FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.41
Taşıt kredisi: 1.40
Konut kredisi: 0.99
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1.65
Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.30
Taşıt kredisi: 1.30
Ev kredisi: 1.25
AKBANK FAİZ ORANLARI:
Direkt kredi: 1.80
İhtiyaç kredisi: 1.76
Taşıt kredisi: 1.40
Konut kredisi: 1.30
GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.29
Konut kredisi: 1.33
Taşıt kredisi: 1.47
TEB FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.24
Taşıt kredisi: 1.30
Konut kredisi: 1.34
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.19
Standart konut kredisi: 1.58
Taşıt kredisi: 1.61
DENİZBANK FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.9
Tüketici kredisi: 1.9
Taşıt kredisi: 1.54