Son dakika: Kısa çalışma ödeneği süresi ne zamana kadar uzatıldı? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, KÇÖ ne zaman bitiyor?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz akşam yaptığı son dakika açıklaması ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bir süre daha uzatıldığını ifade etti. Bu açıklama sonrası ödenekten faydalanmakta olan binlerce vatandaş detayları merak ediyor ve internet aracılığı ile araştırıyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? İşte gelen son dakika açıklamasının detayları…
Pandemi sürecinde vatandaşlara sağlanmakta olan Kısa çalışma ödeneği ödemeleri her ayın başında ödenmeye devam ederken öte yandan son dönemde bu ücretin verilmeye devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Bilindiği üzere koronavirüs salgının vatandaşların ekonomisindeki negatif yönlü etkileri kontrol altında tutabilmek amacıyla bu ödemeler yapılıyordu…
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi döneminde verilen 'Kısa Çalışma Ödeneği' ve pandemi döneminde uygulanan 'İşten Çıkarma Yasağı', Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2 ay daha uzatıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında işçi ve işverenlere destek amaçlı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi döneminde verilen 'Kısa Çalışma Ödeneği' ve pandemi döneminde uygulanan 'İşten Çıkarma Yasağı', Resim Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 2 ay daha uzatıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili Twitter hesabından "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" açıklamasında bulundu.