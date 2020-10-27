KÇÖ'den son dakika: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği süresi ne zamana kadar uzatıldı?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz akşam yaptığı son dakika açıklaması ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bir süre daha uzatıldığını ifade etti. Bu açıklama sonrası ödenekten faydalanmakta olan binlerce vatandaş detayları merak ediyor ve internet aracılığı ile araştırıyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? İşte gelen son dakika açıklamasının detayları…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI, NE ZAMAN BİTECEK?

Pandemi sürecinde vatandaşlara sağlanmakta olan Kısa çalışma ödeneği ödemeleri her ayın başında ödenmeye devam ederken öte yandan son dönemde bu ücretin verilmeye devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Bilindiği üzere koronavirüs salgının vatandaşların ekonomisindeki negatif yönlü etkileri kontrol altında tutabilmek amacıyla bu ödemeler yapılıyordu…