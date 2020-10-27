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ile ’nin her yeri 99.99 TL

Giriş Tarihi: 27.10.2020 ABONE OL
THY ile Türkiye’nin her yeri 99.99 TL
TÜRK Hava Yolları (THY) yurtiçi uçuşlarında başlattığı yeni kampanya ile 99.99 TL'ye uçuş imkânı sunuyor. Kampanya 26 Ekim-27 Ekim 2020'de düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Aralık 2020-21 Ocak 2021 arasında olan biletler için geçerli olacak. THY'nin İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurtiçi tek yön ekonomi sınıfı uçuşlarda geçerli olan kampanya KKTC ve Hopa'ya yapılacak uçuşları kapsamayacak. THY'den yapılan açıklamada "Memleket özleminizi giderirken sevdiklerinize sağlık ve güvenle kavuşun diye şimdi Türkiye'nin her yerine uçuşlar 99.99 TL! 26 ve 27 Ekim'de biletinizi alın" denildi.
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THY ile Türkiye’nin her yeri 99.99 TL
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